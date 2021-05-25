خطة مصرية لإعادة الإعمار في ليبيا

كشفت منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن خطة مصرية شاملة لإعادة إعمار ليبيا طبقا لتوجيهات الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى بوضع خطة شاملة لإعادة إعمار الدولة الليبية.

وقال الناطق الرسمي للمنظمة زيدان القنائي، في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، إن استعادة مصر لتأثيرها ودورها الإقليمي بالشرق الأوسط من أجل الاستقرار بمختلف دول المنطقة سيصب بمصلحة الأزمة الليبية، وفق قوله.

وأشار إلى أن مصر تضع خطة متكاملة وشاملة لإعادة أعمار الدولة الليبية وإعادة العمالة المصرية إلى ليبيا ومساهمة الشركات المصرية بإعادة الإعمار وذلك بعد إجراء الانتخابات الليبية المقررة في ديسمبر القادم.

وكشفت المنظمة عن دعم أمريكي للمساهمات المصرية لإعادة إعمار ليبيا وحل الأزمة الليبية، ومشروعات إعادة الإعمار المصرية الليبية التي تصب بمصلحة كافة الأطراف بليبيا.

ولفتت المنظمة إلى أن الولايات المتحدة تتفق مع الرؤية المصرية الداعمة لاستقرار ليبيا وإعادة بناء الدولة الليبية، وعدم السماح بالتدخلات الإقليمية بالأزمة الليبية وصولا لاستقرار شامل في ليبيا، بحسب البيان.

في غضون ذلك، بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، آخر مستجدات الوضع في ليبيا.

وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان، بأن بايدن والسيسي اتفقا خلال هذا الاتصال على“أهمية العمل على استعادة توازن أركان الدولة الليبية واستقرارها، والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي بنهاية العام الحالي”.