خطة واشنطن.. إيجاد حكومة جديدة وإجراء انتخابات وإنهاء نشاط فاغنر

قالت وكالة الأنضاول التركية إنّ زيارة مدير الاستخبارات الأمريكية وليام بيرنز إلى ليبيا تهدف لمنع فاغنر من استخدام البلاد منصة لتجنيد المرتزقة.

وذكرت الوكالة أنّ الملف الليبي تحول من مسألة دبلوماسية إلى قضية أمنية بالنسبة لواشنطن، وأنّ زيارة بيرنز تمثل في حد ذاتها حدثا يستحق التوقف عنده رغم أنه لم يرشح عنه الكثير ولكنه جاء بعد أحداث مهمة تعكس عودة البلاد إلى دائرة الاهتمام الأمريكي.

وأشارت الوكالة أنّ مدير المخابرات الأمريكية تجنب لقاء كل من رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة في إشارة إلى احتمال توجه واشنطن نحو تهميش الرجلين وتحميلهما مسؤولية عدم الاتفاق على قاعدة دستورية تفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.

وقالت الوكالة إنّ لقاء بيرنز على شخصيتين رئيسيتين في المشهد الليبي الحالي أولها الدبيبة بصفته رئيس الحكومة التي تملك الاعتراف الدولي والثاني خليفة حفتر الذي تسيطر قواته فعليا على المنطقتين الشرقية والجنوبية.

وتابعت الوكالة أنّ واشنطن لا تعترف بشرعية حفتر كقائد عام للجيش الوطني الليبي لكنها تقر به كأمر واقع في المنطقتين الشرقية والجنوبية.

واعتبرت الوكالة أنّو ليبيا أصبحت قطعة أساسية ضمن لعبة الشطرنج التي طرفاها واشنطن وموسكو نظرا لتواجد فاغنر بها وامتلاكها لأحد أكبر احتياطيات النفط والغاز في إفريقيا.

وتابعت الوكالة أنّ مصلحة واشنطن أن لا يؤدي انهيار العملية السياسية في ليبيا إلى اندلاع حرب جديدة تكون فاغنر طرفا فاعلا فيها وأن يستمر تدفق النفط والغاز الليبيين حتى لا يعمق أزمة الطاقة في أوروبا.

وأضافت الوكالة أنّ هناك خطة سرية تحضر في سرية شديدة تضمن استمرار وقف إطلاق النار وتدفق النفط والغاز، وإنهاء نشاط فاغنر وتشكيل سلطة تنفيذية تسيطر على كامل ليبيا وقادرة على إجراء الانتخابات وتأمينها.