خطة وطنية لضمان توفّر الأدوية وتطوير الرعاية الصحية

ترأس وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية والمكلّف بتسيير مهامها، محمد الغوج، اجتماعًا تشاوريًا لمناقشة الاحتياج الفعلي للأدوية وآليات توفيرها وتوزيعها في مختلف مؤسسات الرعاية الصحية على مستوى ليبيا، بحضور رئيس مجلس الإدارة بجهاز الإمداد الطبي، وعدد من الخبراء المختصين، ومديري الإدارات الفنية، وممثلين عن جهاز طب الطوارئ والدعم، ومهندسي منظومة الدواء.

وخلال الاجتماع، تم طرح مقترحات عملية قابلة للتنفيذ تهدف إلى إيجاد حلول مستدامة لتجهيز الاحتياج الدوائي، مع التركيز على تحقيق العدالة في التوزيع وفق مؤشرات أداء فعلية، وتنظيم تدفق الدواء إلى البلاد، بما يضمن استمرارية توفره.

كما قرر الاجتماع الشروع في إعداد خطة وطنية متكاملة لتجهيز الاحتياج الدوائي، تشمل إنشاء منظومة وطنية لضبط جودة الدواء وكمياته وأسعاره، والحد من مظاهر التكدس والهدر، بما يحمي الصحة العامة ويحافظ على البيئة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الصحة لتطوير منظومة الإمداد الدوائي، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وضمان توفر الأدوية الأساسية بما يرفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

خطة عاجلة لتطوير الرعاية الصحية الأولية وتخفيف الضغط على المستشفيات

عُقد اجتماع موسع بديوان رئاسة الوزراء، برئاسة وكيل عام وزارة الصحة د. محمد الغوج، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة برئاسة الوزراء، بحضور القيادات الصحية والخبراء، ومديري الإدارات في وزارة الصحة وموظفي ديوانها، إلى جانب مدير عام جهاز طب الطوارئ والدعم، وصندوق التأمين الصحي، وجهاز الإمداد الطبي، ومديري بعض المستشفيات والمراكز الصحية.

وجاء الاجتماع لمناقشة خطة قصيرة المدى لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية، وتلبية الاحتياجات العلاجية العاجلة للمرضى، مع التركيز على تفعيل العيادات المجمعة الذهبية ومراكز الرعاية الصحية الأولية في نطاق طرابلس الكبرى كمرحلة أولى، وفق معايير تراعي الكثافة السكانية والتوزيع الجغرافي، بهدف وصول الخدمات الصحية لجميع المواطنين وتخفيف الضغط على المستشفيات العامة.

كما ناقش الاجتماع آلية عمل واضحة لتفعيل نظام الإحالة بين مستويات تقديم الخدمة المختلفة لضمان سرعة التعامل مع الحالات العاجلة، إلى جانب العمل على زيادة السعة السريرية بالمستشفيات.

وأكد الاجتماع التزام الحكومة ووكيل عام وزارة الصحة بتقديم حلول عملية وواقعية تعلي من مصلحة المواطن، مع تهيئة نموذج يُطبق أولًا في طرابلس الكبرى تمهيدًا لتعميمه على مستوى الدولة.