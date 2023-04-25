«خطر بيولوجي كبير».. الصحة العالمية تُحذر بعد اقتحام مختبر يتبعها في السودان

حذرت منظمة الصحة العالمية، من «خطر بيولوجي كبير» إثر اقتحام وسيطرة أحد طرفي الصراع بالسودان على مختبر للصحة العامة بالخرطوم.

وقال ممثل المنظمة في السودان نعمة عابد، إنّ عناصر مقاتلة سيطرت على مختبر عام مركزي في العاصمة الخرطوم، يحتفظ بعينات من الأمراض، بما فيها الحصبة وشلل الأطفال، ما يتسبب في وضع «خطير للغاية».

وأضاف عابد للصحفيين في جنيف عبر تقنية الفيديو من السودان، أنّ «هناك خطرا بيولوجيا كبيرا مرتبطا بسيطرة أحد طرفي الصراع على المختبر المركزي للصحة العامة».

ولفت عابد إلى أنّ الخبراء الفنيين لم يتمكنوا من الوصول إلى المختبر الوطني للصحة العامة لحماية المواد، موضحا أنّ 459 شخصًا قتلوا وأصيب 4 آلاف و72 آخرين جراء الاشتباكات المتواصلة منذ 15 أبريل الجاري في السودان.

من جانبه، أكد متحدث مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ينس لاركيه أنّ الأمم المتحدة عازمة على مواصلة البقاء وتقديم الخدمات في السودان.

ومنذ 15 أبريل الجاري اندلعت في عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة «عبدالفتاح البرهان»، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي»، راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح معظمهم من المدنيين.