خطر صحي جديد في الأسواق الأمريكية.. سحب 1.7 مليون كرتونة بيض بسبب بكتيريا قاتلة!

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تحذيراً شديد اللهجة بعد تسجيل 79 إصابة بمرض السالمونيلا المرتبط بتناول بيض ملوث، مما دفع شركة August Egg Company في كاليفورنيا إلى سحب 1.7 مليون كرتونة من البيض البني العضوي المعتمد من الأسواق.

وأعطت الـFDA عملية السحب تصنيف الفئة الأولى، وهو أعلى مستوى تحذيري لديها، ما يعني أن هناك احتمالاً معقولاً بأن يؤدي هذا البيض إلى عواقب صحية خطيرة أو حتى الوفاة، وهو ما يرفع من خطورة الموقف وينذر بمخاطر صحية واسعة النطاق.

وشهدت الولايات السبع التالية تسجيل حالات مرضية مرتبطة بالبيض الملوث: كاليفورنيا، واشنطن، نيفادا، أريزونا، نبراسكا، كنتاكي، ونيو مكسيكو، بينما لم تُسجل إصابات في إلينوي وإنديانا رغم وجود المنتج فيهما، وبين 29 فبراير و17 مايو، تم بيع هذه المنتجات في تلك الولايات، مما يثير القلق من احتمال وجود عبوات ملوثة لا تزال في منازل المستهلكين، معرضةً المزيد من الناس للخطر.

ورغم عدم تسجيل حالات وفاة حتى الآن، إلا أن 21 حالة تطلبت دخول المستشفيات بسبب عدوى السالمونيلا، التي تصيب نحو 1.3 مليون أمريكي سنوياً وتودي بحياة حوالي 420 شخصاً.

وكشف التحقيق أن معظم المرضى تناولوا البيض من منشأة معالجة البيض التي ثبت وجود بكتيريا السالمونيلا فيها، ما أدى إلى انتشار العدوى. تشمل عملية السحب 29 علامة تجارية مشهورة مثل “رايليز” و”سيمبل تروث” و”سان هارفست”، وتحمل العبوات تواريخ تعبئة ضمن نطاق معين.

هذا وتنتقل بكتيريا السالمونيلا إلى البيض إما أثناء تكوينه داخل الدجاجة أو عبر تلوث القشرة الخارجية التي قد تخترقها البكتيريا. كما يمكن للعدوى أن تنتشر من خلال المعدات المستخدمة في المعالجة، وتشمل أعراض الإصابة بالسالمونيلا الإسهال، الحمى، وتقلصات المعدة، وقد تتفاقم الحالة إلى مضاعفات صحية خطيرة خاصة لدى الأطفال وكبار السن. تظهر الأعراض عادةً بين 6 ساعات و6 أيام بعد التعرض للعدوى.

وتحذر السلطات الصحية بشدة من تناول البيض غير المطهو جيداً، حيث أن السالمونيلا تقضي عليها درجات الحرارة العالية فوق 60 درجة مئوية، ما يجعل الطهي الجيد ضرورة قصوى، وتدعو FDA المستهلكين إلى التخلص الفوري من البيض الملوث أو إعادته إلى المتاجر لاسترداد الأموال، حفاظاً على سلامتهم وسلامة عائلاتهم.

ويأتي هذا التحذير بعد سلسلة من عمليات السحب المرتبطة بمنتجات غذائية ملوثة في الأسواق الأمريكية، ما يؤكد الحاجة الملحة لزيادة اليقظة والإجراءات الوقائية لحماية المستهلكين من مخاطر صحية قد تهدد حياتهم.