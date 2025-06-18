خطر قاتل في الأسواق الأمريكية.. سحب شوكولاتة شهيرة بسبب مكوّن غير معلن

أعلنت سلسلة متاجر “ماير” (Meijer) الأمريكية، عن سحب طارئ لعدد من عبوات شوكولاتة اللوز الداكنة الشهيرة من علامة “فريدريك”، بعد اكتشاف وجود مكوّن غير معلن على الملصق، مما يشكل تهديدًا صحيًا خطيرًا، خصوصًا للأشخاص الذين يعانون من حساسية المكسرات.

وجاء قرار السحب إثر بلاغ من أحد العملاء كشف عن احتواء المنتج على مكسرات الكاجو المغطاة بالشوكولاتة، رغم عدم ذكر هذه المعلومة في قائمة المكونات الرسمية.

وتشمل عملية السحب نوعين محددين من شوكولاتة اللوز الداكنة:

شوكولاتة اللوز الداكنة بحجم 12 أونصة من علامة “فريدريك باي ماير”، بتاريخ صلاحية 7 و28 مايو 2026، برمز UPC: 7-08820-68730-1

شوكولاتة اللوز الداكنة (عبوة من 8 قطع، وزن 1.5 أونصة)، بتاريخ صلاحية 5 مايو 2026، برمز UPC: 7-19283-11923-0

وبحسب الشركة، تم بيع هذه المنتجات في متاجر Meijer المنتشرة في 272 فرعًا عبر ولايات ميشيغان، إنديانا، إلينوي، أوهايو، كنتاكي، وويسكونسن.

وأكدت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) أن هذا السحب يصنف ضمن “الفئة الأولى” الأكثر خطورة، نظراً لاحتمالية التسبب في أعراض صحية حادة أو الوفاة لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية الكاجو، مشيرةً إلى أنه لم تُسجل حتى الآن أي إصابات أو حالات مرضية ناجمة عن هذا المنتج.

وحذرت الإدارة من أن حساسية الكاجو قد تسبب مضاعفات خطيرة تشمل صعوبة التنفس، انخفاض ضغط الدم، الإغماء، والصدمة التحسسية التي تهدد الحياة.

ودعت إدارة الغذاء والدواء المستهلكين الذين يعانون من حساسية تجاه الكاجو إلى الامتناع فورًا عن تناول المنتج، وإعادته إلى أقرب فرع من متاجر Meijer لاسترداد القيمة المالية كاملة.

ويأتي هذا السحب ضمن سلسلة من التحذيرات الغذائية التي تصدرها الجهات المختصة في الولايات المتحدة، في ظل سعيها الدائم لحماية صحة المستهلكين من مخاطر المنتجات الغذائية الملوثة أو غير المعلنة مكوناتها.

وتُعد حساسية الكاجو من أخطر أنواع الحساسية المتعلقة بالمكسرات الشجرية، حيث يمكن أن تؤدي إلى ردود فعل تحسسية شديدة تصل إلى حد الصدمة التحسسية أو الوفاة، ما يجعل هذا الخطأ التصنيعي خطيرًا للغاية.