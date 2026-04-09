خطر مروري يهدد المسافرين في «شرق الجبل»

أصدرت مديرية أمن شرق الجبل تحذيرًا عاجلًا للمواطنين بشأن وجود انجراف على الطريق الرابط بين منطقة اليعاقيب ومنطقة الرابطة.

وأكدت المديرية، عبر مكتب العلاقات العامة والإعلام الأمني، أهمية توخي الحيطة والحذر أثناء التنقل في هذا المسار حفاظًا على سلامة الجميع.

وأوضحت المديرية أن هذا التحذير يأتي ضمن جهودها المستمرة لمراقبة الطرق وتفادي الحوادث الناتجة عن التغيرات الطارئة في البنية التحتية، مشددة على الالتزام بإشارات المرور والإرشادات الميدانية.

وتعد منطقة اليعاقيب ومنطقة الرابطة من المسارات الحيوية التي تربط عدة مناطق سكنية وتجارية في شرق الجبل، ويشهد الطريق حركة مرور كثيفة يوميًا.

وسجلت في الآونة الأخيرة عدة حوادث بسيطة ناجمة عن تآكل الطرق والانجرافات، ما دفع المديرية إلى إصدار هذا التنبيه لضمان السلامة المرورية.