خطط «ترامب» تصل إفريقيا.. التحضير لإغلاق سفارات وتقليص أنشطة الخارجية

أفادت تقارير إعلامية أمريكية، يوم الأحد، “أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يوقع أمرًا تنفيذيًا الأسبوع المقبل، يهدف إلى تقليص أنشطة وزارة الخارجية الأمريكية في القارة الإفريقية”.

وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، “فإن ترامب يخطط لتقليص أنشطة الوزارة في إفريقيا، بما في ذلك إغلاق عدد من السفارات والقنصليات التي تعتبر “غير أساسية”.

ويعد هذا القرار “جزءًا من خطة لإعادة هيكلة الوزارة بشكل جذري، تشمل تقليص معظم الأنشطة في إفريقيا، بالإضافة إلى إغلاق السفارات والقنصليات في دول منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى”.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز”يسعى ترامب من خلال الأمر التنفيذي إلى إجراء “إعادة تنظيم منضبطة” لوزارة الخارجية، بهدف تبسيط تنفيذ المهام وتقليل “الهدر والاحتيال وإساءة الاستخدام”. ومن المتوقع “أن يتم إغلاق السفارات والقنصليات “غير الأساسية” بحلول الأول من أكتوبر المقبل، مع إرسال الدبلوماسيين في “مهام مستهدفة” بدلاً من الوجود الدائم في المنطقة”.

وبموجب الأمر التنفيذي “من المتوقع أيضًا إلغاء مكتب الشؤون الأفريقية، الذي يتولى المسؤولية عن السياسة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى”.

إضافة إلى ذلك، “هناك تقارير عن احتمال خفض عدد الإدارات في الوزارة التي تتعامل مع قضايا مثل تغير المناخ والهجرة والديمقراطية وحقوق الإنسان”.

وتسعى إدارة ترامب إلى تقليص حجم الحكومة الفيدرالية، وهو أحد أبرز السياسات التي أعلن عنها في ولايته الثانية التي بدأت في عام 2025. ويهدف هذا التوجه إلى تقليص الإنفاق الحكومي بشكل كبير، من خلال تقليص عدد الموظفين وتقليص ميزانيات الوكالات الحكومية.

وتشير التقارير إلى أن “هذه التحولات ستؤدي إلى تقليص عدد الدبلوماسيين الأمريكيين، وإغلاق العديد من السفارات، وتضييق نطاق الأنشطة الدولية التي تقوم بها وزارة الخارجية”.