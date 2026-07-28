خطط جديدة لتعزيز إنتاج النفط.. اجتماع لبحث مستقبل «حقول السرير»

عقدت المؤسسة الوطنية للنفط الاجتماع الفني والمالي السنوي لعام 2026 مع شركة السرير للعمليات النفطية، بمقر المؤسسة في مدينة طرابلس، لمتابعة خطط الشركة المتعلقة بزيادة معدلات الإنتاج وتطوير الحقول النفطية وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن الاجتماع تناول نشاط شركة السرير خلال الفترة الممتدة من يونيو 2025 إلى يونيو 2026، حيث جرى استعراض أداء الحقول النفطية واحتياطياتها، إلى جانب معدلات الإنتاج المتوقعة للنفط والغاز الحر والمصاحب وفق ثلاثة سيناريوهات تشمل الحالة الأساسية، والحالة الأرجح، والحالة المطورة.

وناقش الاجتماع برامج الحفر التطويري والدراسات المكمنية والمعملية، إضافة إلى أعمال صيانة الآبار وإصلاحها، ومستهدفات الشركة وخططها التشغيلية للعام 2026، بما يدعم تحسين الأداء ورفع كفاءة الإنتاج.

كما بحث الجانبان التحديات والصعوبات التي تواجه سير العمل في مختلف العمليات، وناقشا الحلول والإجراءات اللازمة لمعالجتها بما يضمن تنفيذ المشاريع والبرامج وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة السرير للعمليات النفطية أهمية تعزيز التنسيق الفني بين الطرفين، وتوفير الدعم المطلوب لتنفيذ خطط التطوير وزيادة معدلات الإنتاج، بما يساهم في دعم قطاع النفط وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وشارك في الاجتماع عدد من مديري الإدارات الفنية والمختصين بالمؤسسة الوطنية للنفط، إلى جانب أعضاء لجنة الإدارة ومديري الإدارات المعنية والمختصين من شركة السرير للعمليات النفطية.

وتأتي الاجتماعات الفنية والمالية السنوية التي تعقدها المؤسسة الوطنية للنفط مع الشركات التابعة لها ضمن آليات متابعة الأداء التشغيلي ومراجعة الخطط المستقبلية، بهدف رفع كفاءة الإنتاج، وتطوير الحقول النفطية، ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع.