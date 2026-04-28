خطط جديدة لتوسيع مظلة «الحماية الاجتماعية» في ليبيا

استقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة وفاء أبو بكر الكيلاني، نائب رئيس الوزراء سالم الزادمة، في إطار متابعة خطط الوزارة للعام 2026 وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية في ليبيا.

وبحث اللقاء خطة وزارة الشؤون الاجتماعية للعام الجاري، إلى جانب سبل تطوير الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة، بما يضمن تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الاستجابة للاحتياجات الاجتماعية.

وتناول الاجتماع دعم مشاريع التحول الرقمي داخل القطاع الاجتماعي، والعمل على رقمنة الخدمات، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتوسيع نطاق الاستفادة من البرامج والخدمات الاجتماعية.

كما أكد الجانبان أهمية تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتطوير برامجها، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً، ويسهم في دعم الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة.

وتأتي هذه الخطوات ضمن توجه حكومي في ليبيا لتطوير قطاع الشؤون الاجتماعية، من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحديث الخدمات عبر التحول الرقمي، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويواكب احتياجات الفئات المستهدفة في مختلف المناطق.