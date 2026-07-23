خطط جديدة لدعم الشباب.. اجتماع حكومي لبحث مشروعات المصائف وتعزيز الخدمات

بحث وزير الشباب هيثم الزحّاف، مع وزير التخطيط محمد يوسف الزيداني، عددًا من المشروعات التنموية ذات الأولوية، وفي مقدمتها مشروعات المصائف الشبابية، وذلك خلال اجتماع عقد بمقر وزارة التخطيط، في إطار العمل على تحسين الخدمات الموجهة لفئة الشباب.

وجاء الاجتماع تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية بشأن الإسراع في البدء بتنفيذ مشروعات المصائف الشبابية في عددٍ من المدن الليبية، بما يعزز توفير مرافق مخصصة للشباب والعائلات خلال المواسم الصيفية.

وناقش الجانبان آليات تنفيذ مشروعات المصائف الشبابية وفق الخطط التنموية المعتمدة، بما يسهم في تهيئة بيئة مناسبة لاستقبال الشباب والعائلات، والاستفادة من هذه المرافق في دعم البرامج والأنشطة الشبابية المختلفة.

وأكد وزير التخطيط محمد يوسف الزيداني حرص الوزارة على دعم المشروعات التنموية ذات الأثر المباشر على الشباب، بما يتوافق مع أهداف التنمية المكانية، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أكد وزير الشباب هيثم الزحّاف أهمية التعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط، مشددًا على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروعات المصائف الشبابية، لما تمثله من دور في استثمار أوقات الشباب، وتنمية قدراتهم، وتوفير بيئة محفزة لممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية.

تأتي مشروعات المصائف الشبابية ضمن توجهات لدعم قطاع الشباب، عبر توفير مرافق ومساحات تساعد على تنظيم الأنشطة والبرامج الشبابية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، إلى جانب دعم التنمية المحلية من خلال توزيع المشروعات والخدمات على مختلف المدن.