خطط عسكرية أمريكية لاستهداف منشآت إيرانية.. تحركات تثير التكهّنات

أفادت شبكة “سي إن إن” نقلاً عن مصادر مطلعة بأن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أعدت قائمة بأهداف محتملة لشن ضربات عسكرية على إيران، في حال صدور قرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالموافقة على تنفيذ عمليات عسكرية جديدة.

ووفقاً للتقرير، تشمل الخطط العسكرية التي جرى إعدادها خيارات تستهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية داخل إيران، ضمن سيناريوهات متعددة تخضع للدراسة داخل وزارة الدفاع الأمريكية تحسباً لأي قرار سياسي في المرحلة المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن هذه الخطط تأتي بالتوازي مع مشاورات داخل الإدارة الأمريكية بشأن تطورات الملف الإيراني، حيث ناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأوضاع مع عدد من كبار مسؤولي إدارته عقب عودته من الصين، خلال اجتماع عُقد في ناديه للغولف بولاية فرجينيا.

ولم تكشف المصادر تفاصيل ما دار في الاجتماع، لكنها أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى قلقاً من تأثير التوترات في مضيق هرمز على أسعار النفط العالمية، في ظل حالة ترقب في الأسواق الدولية.

وفي سياق متصل، أظهرت صور أقمار صناعية حديثة تموضع حاملة الطائرات الأمريكية من فئة نيميتز برفقة ثلاث مدمرات في شمال بحر العرب، إلى جانب استمرار وجود وحدات بحرية أمريكية في مياه الخليج.

وأوضحت صور القمر الصناعي الأوروبي سينتينال 2 أن الحاملة كانت في حالة حركة وقت التقاط الصورة، في موقع استراتيجي يربط بين خليج عمان وبحر العرب قرب السواحل الإيرانية والعمانية.

كما تشير بيانات ميدانية وتقارير عسكرية إلى استمرار الانتشار البحري الأمريكي في المنطقة، ضمن تعزيزات تهدف إلى تأمين الممرات البحرية الحيوية في مضيق هرمز وبحر العرب.

ويأتي هذا التصعيد في ظل توتر مستمر بين الولايات المتحدة وإيران حول البرنامج النووي وأمن الملاحة في الخليج، حيث تعد المنطقة من أكثر النقاط حساسية عالمياً بسبب مرور جزء كبير من صادرات الطاقة عبرها.

ويحافظ الجيش الأمريكي على وجود بحري وجوي دائم في المنطقة لضمان أمن الملاحة وردع أي تهديدات محتملة، وسط تزايد المخاوف من تحول التوترات السياسية إلى مواجهة عسكرية مباشرة.

A Nimitz-class carrier — either USS Abraham Lincoln or USS George H.W. Bush — moving at speed towards the Sea of Oman, heading closer to the Strait of Hormuz and Iranian missile range. pic.twitter.com/wq7opqclOg — Osint Warfare (@OSINT_Warfare) May 16, 2026