خطط لـ«زيادة الإنتاج وتطوير حقول».. مؤسسة النفط تستعد لمرحلة جديدة

اختتمت المؤسسة الوطنية للنفط أعمال اجتماعها الفني والمالي لعام 2026 مع شركة الخليج العربي للنفط، عقب اجتماعات استمرت يومين في مقر الشركة بمدينة بنغازي، بمشاركة مديري الإدارات الفنية والمختصين من الجانبين، وذلك لمراجعة الأداء التشغيلي والمالي ومتابعة خطط رفع الإنتاج خلال عامي 2026 و2027، بحسب المؤسسة الوطنية للنفط.

وشهد اليوم الثاني من الاجتماعات استكمال العروض الفنية المقدمة من إدارات شركة الخليج العربي للنفط، والتي تناولت الأنشطة التشغيلية وبرامج العمل، إلى جانب مناقشة مستويات الإنتاج، وأعمال الصيانة، والمشاريع الجاري تنفيذها، إضافة إلى استعراض إدارة تقنية المعلومات للمشروعات المرتبطة بالتحول الرقمي داخل الشركة.

وناقش المشاركون التحديات والصعوبات التي أثرت على سير العمل خلال الفترة الماضية، إلى جانب مراجعة مؤشرات الإنفاق والميزانيات الخاصة بعامي 2024 و2025، والنصف الأول من عام 2026، بهدف تقييم الأداء المالي ودعم الخطط التشغيلية المستقبلية.

كما بحث الاجتماع عددًا من المشاريع الجديدة المقترحة ضمن خطة عام 2026، والتي تستهدف تطوير مرافق الإنتاج في حقول شركة الخليج العربي للنفط، بما يعزز كفاءة العمليات التشغيلية، ويرفع مستويات السلامة، ويدعم استدامة الإنتاج.

وتضمن الاجتماع عرضًا فنيًّا قدمه الشريك الأجنبي، استعرض خلاله خططه المستقبلية في مجالات التطوير والحفر والإنتاج بحقل النافورة الواقع ضمن منطقة التعاقد (CA91).

وأوضحت العروض الفنية المقدمة من الإدارات المختصة حاجة الشركة إلى توفير التمويل اللازم لاستكمال المشاريع المتعثرة، وتنفيذ أعمال الصيانة والتطوير لمرافق الإنتاج والبنية التحتية، في ظل حاجة عدد من المنشآت إلى التحديث وإعادة التأهيل لضمان استمرار العمليات ورفع موثوقية الأصول النفطية.

وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون أهمية تسريع تنفيذ المشاريع ذات الأولوية، وتوفير الدعم والتمويل اللازمين لشركة الخليج العربي للنفط، بما يسهم في الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية، وتحقيق المستهدفات المستقبلية، وتعزيز كفاءة الأصول النفطية، بما يتوافق مع استراتيجية المؤسسة الوطنية للنفط الرامية إلى زيادة الإنتاج وتحقيق الاستدامة التشغيلية.

وتعقد المؤسسة الوطنية للنفط اجتماعات فنية ومالية دورية مع الشركات التابعة لها بهدف مراجعة الأداء التشغيلي والمالي، وتقييم خطط التطوير، ومتابعة المشاريع الاستراتيجية، ضمن خطتها لرفع الطاقة الإنتاجية وتحسين كفاءة قطاع النفط الليبي.