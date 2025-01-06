خطوات التسجيل في الدّورة التاسعة لمبادرة «تحدّي القراءة العربي»

عين ليبيا | نُشر: الإثنين، 6 يناير 2025 - 13:49 | آخر تحديث: 6 يناير 2025 - 16:02 نُشر: الإثنين، 6 يناير 2025 - 13:49
ليبيا
أرشيفية
مبادرة تحدي القراءة العربي

أعلنت وزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية، أنه “يُمكن لِكافة الطلبة بكافة المدراس المشاركة بالدّورة التاسعة لِمبادرة تحدّي القِراءة العَربي”.

وقالت الوزارة إنه يمكن التسجيل عن طريق اِتّباع الخطوات التالية:

– التّسجيل فى نموذج تسجيل الطلبة المبدئي
– اِختيار الكتاب المطلوب قراءته (يُمكن التنسيق مع لجنة المبادرة بالمدرسة أو ولي الأمر).
– بعد إتمام قراءة كل كتاب يتم توثيق مُلخص وفكرة الكتاب فى مُفكِّرة خاصة بالطالب.
– توثيق فكرة ومُلخص الكتاب فى حساب الطالب بمنصة المبادرة.
– تستكمل مراحِل المشاركة بعد قراءة 50 كتاباً وتوثيق مُلخصاتها.

مُستندات ونماذج المبادرة:

موقع المبادرة الإلكتروني: https://moe.gov.ly/arab-reading-challenge/.

منصة المبادرة: https://arcp-s.arabreadingchallenge.com/.

نموذج تسجيل المشرفين بالدّورة التاسعة لِمبادرة تحدّي القِراءة العَربي: https://forms.office.com/r/Pw93fRGHGL.

نموذج التّسجيل المبدئي للطلبة فى الدّورة التاسعة لِمبادرة تحدّي القِراءة العَربي: https://forms.office.com/r/i0SauMeD9y.
نموذج التّسجيل بالمكتبة الإلكترونية: https://books.arabreadingchallenge.com/ar/login.

نموذج توثيق النّشاطات والبرامج: https://forms.office.com/r/C6mKyyzZ1Y
ملفات مُساعدة: https://drive.google.com/drive/folders/1UZYDDcGNQwCp6gh2Bh9c9VNoFIiCcS6Q?usp=sharing


آخر تحديث: 6 يناير 2025 - 16:02
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