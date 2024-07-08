بعد تسريب مليارات كلمات المرور.. خطوات لتحمي حساباتك

مجددا تمكن قراصة الانترنت من تسريب رقم قياسي جديد من الكلمات النصية الفريدة على الإنترنت، وذلك بعد أشهر من اكتشاف ما عرف بـ “أم جميع الانتهاكات” تم الإفصاح عنه في منتدى للقراصنة في الرابع من يوليو/تموز.

والتسريب عبارة عن ملف نصي يحتوي على حوالي 10 مليارات كلمة مرور نصية فريدة.

وتعد كلمات المرور، خط دفاعنا الأول والأفضل ضد الوصول غير المصرح به إلى معلوماتنا عبر الإنترنت.

وإذا تم اختراق كلمة المرور الخاصة بك، قد يتمكن المخترقون من الوصول إلى حساباتك وسرقة بياناتك.

ويحمل ملف تجميع كلمات المرور من المستخدم “ObamaCare” عنوان “rockyou2024.txt” في إشارة إلى “RockYou2021” الذي كان في السابق أكبر تجميع لكلمات المرور على الإطلاق، ويحتوي على 8.4 مليار كلمة مرور نصية عادية في ملف نصي بحجم 100 غيغابايت.

ويجمع “RockYou2024” بين التسريب السابق ومجموعة تضم أكثر من 1.5 مليار كلمة مرور جديدة تم جمعها بين عامي 2021 و2024.

ويحذر الخبراء من أن الجهات الفاعلة في مجال التهديد ستستخدم جميع كلمات المرور المسربة لملء بيانات الاعتماد للوصول إلى حسابات المستخدمين.

وإلى جانب قواعد البيانات القديمة المسربة، يعتقد الباحثون أن “RockYou2024” يمكن أن يساهم في سلسلة من خروقات البيانات والاحتيال المالي وسرقة الهوية في جميع أنحاء العالم.

ومن الواضح أنه لا يوجد شيء يمكنك القيام به لعكس هذا التسريب، ولكن هنالك بعض الخطوات التي يمكنك القيام بها للتأكد من أن حساباتك آمنة من جهات التهديد، ومن بينها:

إعادة تعيين كلمات المرور: يجب القيام بهذه الخطوة على الفور لجميع الحسابات المرتبطة بكلمات مرور. ويوصى بشدة باختيار كلمات مرور قوية وفريدة من نوعها لا يُعَاد استخدامها عبر منصات متعددة.

ولا تختر كلمات المرور أقل من 16 حرفًا، واخترْ الكلمات أو العبارات التي تخلط بين الأحرف الكبيرة والصغيرة وبين الحروف والأرقام.

كذلك، لا تخترْ اسمك بأي شكل من الأشكال حتى لو كان مكتوبًا بشكل عكسي وأي رقم هوية وأي كلمات مرور مكونة من أرقام كاملة، على سبيل المثال، رقم لوحة ترخيص سيارتك أو رقم الضمان الاجتماعي أو رقم هاتفك أو مكتبك أو عنوانك أو تاريخ ميلادك أو ذكرى سنوية.