خطوات تشريعية لتطوير «القطاع المصرفي» في ليبيا

عقدت اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس النواب رقم (97) لسنة 2025 اجتماعًا في مدينة بنغازي، لمناقشة مشروع قانون المصارف والمنشآت المالية المرخصة من المصرف المركزي.

وترأس الاجتماع رئيس لجنة التخطيط والمالية في مجلس النواب الدكتور عمر تنتوش، بحضور أعضاء اللجنة الدكتور خليفة علي ضو، والدكتور الكيلاني عبد الكريم الكيلاني، والدكتور جمال نصر الطيب الشيباني، والمستشار خالد عبد الكريم بوبكر، إضافة إلى مقرر اللجنة السيد نجيب الخضر، وذلك في مقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي.

وشهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًا لمشروع القانون، مع فتح باب النقاش بين أعضاء اللجنة، حيث جرى بحث عدد من الملاحظات والآراء الفنية والقانونية المتعلقة بالمشروع، بما يهدف إلى تطويره والوصول إلى صياغة تشريعية متكاملة تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.

وأكدت اللجنة خلال اجتماعها على أهمية استمرار عقد الاجتماعات خلال الفترة المقبلة، لاستكمال مناقشة جميع الجوانب المرتبطة بالمشروع، تمهيدًا للوصول إلى صياغة نهائية تراعي مصلحة المواطن، وتسهم في تطوير القطاع المصرفي وتعزيز كفاءة التشريعات المنظمة له.