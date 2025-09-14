خطوات تطبيعية بين واشنطن وطالبان.. اتفاق على تبادل الأسرى وفرص استثمارية محتملة

أعلنت حركة طالبان، اليوم السبت، أنها توصلت إلى اتفاق مع مبعوثين أمريكيين بشأن تبادل الأسرى، في إطار جهود لتطوير العلاقات بين الولايات المتحدة وأفغانستان.

ونشرت طالبان صورًا من المحادثات تظهر وزير خارجيتها أمير خان متقي برفقة المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب لشؤون الرهائن، آدم بويلر، ومبعوث أمريكي آخر وعددًا من المسؤولين.

وقالت الحركة في بيان رسمي إن بويلر أكد أن الجانبين سيقومان “بعملية تبادل للمعتقلين”، دون الإفصاح عن عددهم أو هوياتهم أو أسباب احتجازهم.

ويأتي هذا اللقاء بعد أن أفرجت طالبان في مارس الماضي عن المواطن الأمريكي جورج جليزمان، الذي اختُطف أثناء جولة سياحية في أفغانستان، ليصبح ثالث رهينة تطلق الحركة سراحه منذ تولي ترامب الرئاسة.

وأشار البيان إلى أن المحادثات شملت “سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا المتعلقة بالمواطنين، وفرص الاستثمار في أفغانستان”، كما قدم الوفد الأمريكي تعازيه في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب شرق أفغانستان أواخر الشهر الماضي، والذي أودى بحياة العديد ودمر قرى في ولاية كونار.

وجاءت المحادثات أيضًا بعد انتقادات طالبان لقرار ترامب الجديد بحظر دخول الأفغان إلى الولايات المتحدة، في خطوة تعكس التوتر المستمر بين الطرفين، وسط مساعي واشنطن وطالبان لتقوية قنوات التواصل وتخفيف التوترات على الصعيدين الإنساني والدبلوماسي.