خطوات جادة لدعم مصانع الإسمنت والحديد والصلب

اجتمع مدير مكتب دعم القرار المكلف “طارق الغرابلي”، صباح اليوم الاربعاء مع الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد والصناعة الدكتور” يوسف دريدر”، والمديرين العامين لكل من “الشركة الليبية للحديد والصلب”، “شركة الاتحاد العربي للمقاولات”، “الشركة الأهلية للإسمنت”، أمين عام مساعد النقابة العامة للبناء والتشييد والإنشاءات، ومختصين من مكتب أمين العام مجلس الوزراء ومكتب دعم القرار.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء مناقشة كيفية دعم قطاع البناء والتشييد والإنشاءات و العمل على حلحلة المختنقات التي تعيق سير عمل المهن الحرفية والصناعية.

واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة لتذليل الصعاب التي تواجه مصانع الإسمنت، الحديد والصلب لغرض زيادة القدرة الإنتاجية.

بالإضافة لوضع آلية لعملية توزيع الانتاج بحيث يكون هناك تعاون وثيق بين المصانع المنتجة المتمثّلة في “الحديد والصلب، ومصانع الإسمنت”، وزارة الاقتصاد والصناعة المتمثّلة في مراقبات الصناعة بالبلديات والنقابة العامة للبناء والتشييد والإنشاءات.