خطوات جديدة لتحديث «بيانات المستفيدين» من المعاشات

يشهد فرع صندوق الضمان الاجتماعي في طرابلس خلال هذه الفترة حراكًا إداريًا مكثفًا يهدف إلى استكمال وتحديث بيانات ملفات المعاشات الضمانية، ضمن خطة عمل تنظيمية تستهدف رفع جودة الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

ويأتي هذا النشاط عبر سلسلة اجتماعات تخصصية تُعقد بشكل متواصل بإشراف مباشر من المدير المكلف للفرع علي خميس، الذي يضع ملف المعاشات ضمن أولويات العمل باعتباره أحد أهم الملفات المرتبطة باستقرار الخدمات الضمانية ودقة الإجراءات الإدارية.

وضمت الاجتماعات رؤساء أقسام المعاشات والمراجعة الداخلية، إلى جانب مسؤولي مكاتب الخدمات الضمانية في طرابلس المركز وغرغور وغوط الشعال، إضافة إلى رؤساء وحدات المعاشات والمراجعة الداخلية، في إطار تعزيز التنسيق بين مختلف المستويات الإدارية وتوحيد آليات العمل داخل الفرع.

وتركزت النقاشات على متابعة تنفيذ التعليمات الخاصة باستكمال البيانات، مع الوقوف على أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه سير العمل اليومي، والعمل على معالجتها بشكل مباشر بما يضمن انسيابية الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات دون الإخلال بالدقة المطلوبة.

وأكدت إدارة الفرع أن هذا التحرك يعكس توجهًا مؤسسيًا نحو ترسيخ ثقافة العمل الجماعي، ورفع كفاءة الأداء الإداري داخل المنظومة، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمات الضمانية المقدمة للمواطنين، وخاصة فئة أصحاب المعاشات الذين يعتمدون على هذه الخدمات بشكل أساسي.

كما شددت الإدارة على أن الهدف من هذا المسار يتمثل في إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي، من خلال تطوير آليات العمل، وتحسين جودة البيانات، وتقليص الأخطاء الإدارية، إلى جانب تعزيز سرعة الاستجابة لاحتياجات المستفيدين.

ويأتي هذا التوجه ضمن جهود مستمرة يقودها المدير المكلف للفرع، الرامية إلى تطوير بيئة العمل الإداري داخل صندوق الضمان الاجتماعي، ورفع مستوى التنسيق بين الأقسام المختلفة، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة واستقرارًا.

ويُعد ملف المعاشات الضمانية في ليبيا من أكثر الملفات ارتباطًا بالحياة المعيشية لفئات واسعة من المواطنين، ما يجعله محورًا أساسيًا في عمل صندوق الضمان الاجتماعي.

وتفرض طبيعة هذا الملف تحديثًا دوريًا للبيانات لضمان دقة الصرف وسلامة الإجراءات، خصوصًا في ظل تعدد الفروع والحاجة إلى تنسيق إداري مستمر، وتأتي مثل هذه الحراكات الإدارية في إطار تحسين الأداء المؤسسي وتقليل الإشكالات المرتبطة بتأخر أو نقص البيانات.