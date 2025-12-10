خطوات جديدة لتطوير «الحقول النفطية» في ليبيا

استعرض رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مسعود سليمان، مع ممثلي شركة “بريتيش بتروليوم” بي بي، خطط الاستثمار المستقبلية، وذلك خلال اجتماع مهم عُقد بحضور الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نادر زكي، ونائب الرئيس ومدير عام شركة بي بي في ليبيا، محمود إسماعيل.

وبحث الاجتماع آخر مستجدات التعاون بين الجانبين، استنادًا إلى مذكرة التفاهم الموقعة في يوليو الماضي، والتي تهدف إلى تقييم إمكانات إعادة تطوير بعض الحقول النفطية واستكشاف الفرص في المناطق غير المطورة، مع استعراض آلية العمل وخطوات تنفيذ البئر الاستكشافي المقرر حفره في يناير المقبل وفق أعلى المعايير الفنية ومعايير السلامة المهنية.

وجاء هذا الاجتماع عقب افتتاح شركة بي بي مكتبها الجديد في طرابلس، ليكون منطلقًا لتعزيز الشراكة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة بي بي، وتحقيق الإنجازات المخططة في مشاريع الطاقة المختلفة، واستشراف فرص مستقبلية في جميع مجالات صناعة النفط والطاقة.

وشدد الاجتماع على أهمية التعاون المستمر لضمان تنفيذ الخطط وفق الجداول الزمنية المحددة، وتحقيق أفضل النتائج بما يساهم في دعم قطاع النفط وتعزيز دور ليبيا في السوق العالمية للطاقة.