خطوات جديدة لتعزيز «الاستثمار» مع كوريا الجنوبية

استقبل عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، اليوم الأربعاء، نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية في جمهورية كوريا الجنوبية بارك جونغ هان، في القصر الرئاسي بالعاصمة طرابلس.

وخلال اللقاء، أكد الجانب الكوري رغبة بلاده في تطوير علاقات التعاون مع ليبيا في مختلف المجالات، مع تركيز خاص على الجوانب الاقتصادية، ودعم مسار تنشيط الاقتصاد الليبي وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.

وبحسب ما جرى خلال الاجتماع، ناقش الجانبان آفاق تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وكوريا الجنوبية، وسبل دعم عودة الشركات الكورية لاستئناف أعمالها داخل ليبيا، خصوصًا في قطاعات البنية التحتية والطاقة والزراعة، إضافة إلى مجالات التدريب وبناء القدرات.

كما تناول اللقاء ملف استئناف عمل السفارة الكورية من العاصمة طرابلس، في خطوة من شأنها تعزيز الحضور الدبلوماسي بين البلدين وتسهيل التعاون المشترك.

وأكد عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني دعم ليبيا للخطوات الرامية إلى إعادة تفعيل النشاط الاقتصادي الكوري داخل البلاد، والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تعترض هذا المسار، بما يهيئ بيئة مناسبة لشراكة اقتصادية واستثمارية أوسع بين الجانبين.