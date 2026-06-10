خطوات جديدة لتعزيز سلامة «نقل الدم» ورفع كفاءة الخدمات

عقدت إدارة المختبرات الطبية ومصارف الدم اجتماعًا موسعًا برئاسة مدير الإدارة، وبمشاركة مدراء مصارف الدم ورؤساء أقسام المختبرات الطبية بالمستشفيات، في إطار جهود متابعة سير العمل والارتقاء بكفاءة الخدمات المخبرية وتعزيز منظومة نقل الدم بالمرافق الصحية.

وبحسب الإدارة، ناقش الاجتماع مجموعةً من الملفات الحيوية المرتبطة بتطوير العمل داخل المختبرات الطبية، إلى جانب سبل تحسين جودة الفحوصات المخبرية وضمان الالتزام بالمعايير القياسية المعتمدة، بما يدعم رفع مستوى الأداء ويعزز موثوقية الخدمات المقدمة للمرضى.

كما استعرض المشاركون التحديات التي تواجه مصارف الدم، وناقشوا آليات معالجتها لضمان استمرارية توافر مخزونٍ آمنٍ وكافٍ من الدم ومشتقاته، بما يلبي احتياجات المرافق الصحية ويعزز جاهزيتها لتقديم الخدمات العلاجية.

وشهد الاجتماع تأكيدًا على أهمية توحيد الإجراءات الفنية والإدارية بين مختلف المؤسسات الصحية، والعمل على تعزيز التنسيق والتواصل بين إدارات المختبرات ومصارف الدم، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة العمل المؤسسي.

وأكد مدير إدارة المختبرات الطبية ومصارف الدم خلال الاجتماع ضرورة التقيد بالضوابط المهنية المعتمدة، والعمل على تطوير مهارات الكوادر الفنية عبر برامج التدريب المستمر، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستتضمن تنفيذ خطط تطويرية تستهدف الارتقاء بجودة الأداء وتحقيق أعلى مستويات السلامة والجودة في الخدمات المخبرية ومنظومة نقل الدم.

وفي ختام الاجتماع، اتفق المشاركون على حزمةٍ من التوصيات الرامية إلى دعم العمل المؤسسي وتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف المرافق الصحية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة داخل القطاع الصحي.