خطوات حاسمة لضبط أداء «مؤسسات الدولة».. ما هي؟

عُقد في مقر ديوان هيئة الرقابة الإدارية بالعاصمة طرابلس اجتماعٌ ضم رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه وعددًا من أعضاء مجلس النواب.

وجاء الاجتماع لمناقشة ما ورد في التقرير الرقابي رقم (54–55) الخاص بالعامين 2024 و2025، والذي تضمن ملاحظات ومخالفات وبيانات ومؤشرات تتعلق بمختلف قطاعات الدولة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجانبين، ودعم مسارات الإصلاح الإداري والمالي، إلى جانب رفع مستوى كفاءة الأداء العام ومتابعة آليات المعالجة داخل مؤسسات الدولة.

وتناول المجتمعون أبرز النتائج والمؤشرات الواردة في التقرير، وما تضمنه من ملاحظات رقابية تستهدف معالجة أوجه القصور وتحسين الأداء الإداري والمالي، بما يسهم في رفع كفاءة المؤسسات العامة.

كما جرى التأكيد على أهمية تفعيل التوصيات الواردة في التقرير وتحويلها إلى إجراءات عملية، بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة داخل أجهزة الدولة.

وأكد الجانبان ضرورة الالتزام بالتوصيات المرفوعة إلى مجلس النواب باعتبارها ذات طابع تشريعي ملزم وفق اختصاصاته الدستورية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفق التشريعات النافذة.

ويهدف هذا المسار إلى ضبط أداء الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، وترسيخ أسس الإدارة الرشيدة، ورفع مستويات الانضباط والفاعلية بما يخدم المصلحة العامة.