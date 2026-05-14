خطوات حكومية لضبط أسعار «المنتجات البحرية» في طرابلس

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية تقريرًا يكشف عن انخفاض أسعار مجموعة واسعة من أنواع الأسماك في سوق طرابلس، في إطار جهودها لمراقبة استقرار الأسعار وتعزيز المنافسة بين الباعة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وأشار التقرير إلى انخفاض أسعار سردينة لامبارة طازة وكوالي لامبارة طازة بنسبة 40% لكل منهما، بينما تراجعت أسعار بوقة لامبارة طازة بنسبة 20%. وسجلت أسعار ميرنا انخفاضًا بنسبة 33%، وقاروص بنسبة 16%، ومرجان سنار بنسبة 42%.

كما شهدت الأسعار تراجعًا متفاوتًا في أصناف أخرى، منها:

لامبوكة خشينة 3%

مغزل 55%

بريمة 15%

غراب 16%

قرنيط 31%

سبييا كحلة 41%

بوري 16%

دندشي 33%

كلامار 19%

قارقوز 59%

قمبري وطني 43%

صاورو مقرقب 22%

دوت 43%

لوت 35%

فروج 43%

منكوس 17%

بطاطا 33%

وأكدت الوزارة أن الأسعار قد تختلف من مكان لآخر داخل طرابلس، موضحة أن هذه المتابعة اليومية تأتي لضمان وصول المنتجات البحرية بأسعار مناسبة للمستهلكين ومواصلة دعم السوق المحلية.

ويأتي هذا الانخفاض كجزء من سياسات حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز المنافسة وضبط الأسواق، بما يساهم في توفير احتياجات المواطنين من المنتجات الغذائية الأساسية بأسعار عادلة ومستقرة.