خطوات حكومية لمعالجة الاختناقات في محور «طريق المطار»

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة سير عمل اللجنة الفنية المختصة بتنظيم طريق المطار، خلال اجتماع عقده مع رئيس اللجنة الفنية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 157 لسنة 2026 العميد علي الجابري، وذلك بحضور أمين عام مجلس الوزراء عادل ظويهر.

واطّلع الدبيبة خلال الاجتماع على ما أنجزته اللجنة منذ بدء أعمالها، والمتعلق بتنظيم مسارات طريق المطار ومراجعة أوضاع الخدمات والأنشطة الواقعة ضمن نطاقه.

كما شملت المتابعة الإجراءات المتخذة بشأن تنظيم الأنشطة التجارية والخدمية المسموح بها على جانبي الطريق، بما يضمن ضبط الاستخدامات وتحقيق الانسيابية في هذا المحور الحيوي داخل العاصمة.

واستعرض رئيس اللجنة العميد علي الجابري ما تقوم به اللجنة من مراجعة طلبات تراخيص البناء والصيانة أو تغيير النشاط داخل نطاق طريق المطار، مع التأكد من توافقها مع الضوابط والاشتراطات المعتمدة.

كما تناول العرض العمل الجاري على تنظيم الواجهات العمرانية والإعلانات، بما يعزز الانسجام الحضري للطريق ويحسن مظهره العام ويعكس هوية عمرانية أكثر تنظيمًا.

وأكد رئيس الوزراء أهمية مواصلة اللجنة أعمالها وفق المهام الموكلة إليها، مع الإسراع في استكمال الدراسات والتقارير الفنية اللازمة.

وشدد على أن هذه الجهود تهدف إلى معالجة الاختناقات المرورية والتنظيمية، وإعادة ترتيب أحد أهم المحاور الحيوية في العاصمة بما يرفع كفاءة استخدامه.