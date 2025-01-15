خطوات هامة لاستعادة مشروع الأرز الليبي في موزمبيق

أجرى وفد رفيع المستوى من محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار برئاسة مصطفى أبوفناس، سلسلة لقاءات مع المسؤولين في العاصمة الموزمبيقية مابوتو، وذلك في إطار مهمة رسمية للوفد.

ووصفت المحفظة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، هذه اللقاءات بالمثمرة حيث أسفرت عن خطوات إيجابية نحو استئناف مشروع زراعة الأرز.

وعقد الوفد يوم أمس الثلاثاء اجتماعًا مع رئيس وكالة تشجيع الاستثمار والصادرات في مقر الوكالة، وأبدى رئيس الوكالة دعمه الكامل للمشروع الليبي، كما تم الاتفاق على تخصيص مساحة بديلة لاستئناف مشروع الأرز تتميز بجودة تربتها ووفرة المياه اللازمة، مما يعزز فرص نجاح المشروع مقارنة بالموقع السابق.

وفي اليوم نفسه، اجتمع الوفد بالنائب العام الموزمبيقي في مكتبه، بحضور المحامي المكلف من الجانب الليبي، حيث تمت خلال الاجتماع مناقشة تفاصيل القضية المتعلقة بمشروع الأرز المرفوعة من الجانب الليبي، والإجابة على استفسارات النائب العام، والذي أكد أنه سوف يأمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحريك القضية ودعم استمرارية المشروع في كافة مراحله، بما يشمل الزراعة، والمعالجة، والتعبئة.

ويضمّ الوفد كلاً من بشير موسى، رئيس مجلس إدارة شركة “لاب أوفرسيز” التابعة للمحفظة، وسالم كازوز، مدير إدارة المساهمات والتقييم بالمحفظة.

وفي وقت سابق، وصل وفد رفيع المستوى من محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، برئاسة مصطفى أبوفناس، رئيس مجلس الإدارة، إلى العاصمة الموزمبيقية مابوتو، في زيارة تهدف إلى استعادة مشروع أرزّ مصادر تابع للمحفظة.

وكان في استقبال الوفد لدى وصوله، السفير الليبي لدى موزمبيق، صالح البوعيشي، وعدد من موظفي السفارة، بالإضافة إلى جيل بيرش، مدير وكالة الاستثمار وتشجيع الصادرات بالحكومة الموزمبيقية.

وتأتي هذه الزيارة تتويجاً للجهود التي بذلها سعادة السفير بالتعاون مع محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، لاستعادة المشروع الذي صادرته الحكومة الموزمبيقية في أواخر عام 2020.

يذكر أن محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، التي تأسست عام 2006، تعمل في مجال الاستثمار الدولي، وتسعى إلى بناء محفظة متنوعة ومتوازنة من الشركات العاملة في مختلف القطاعات والمناطق، بهدف تحقيق عوائد طويلة الأجل ومستدامة.