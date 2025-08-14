خطوة إسرائيلية لتهويد القدس وعزل الضفة.. إدانات عربية ودولية واسعة

أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش انطلاق برنامج ربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس بعد ما وصفه بـ”عشرين عامًا من التأخير”، مشددًا على أن الضفة الغربية “جزء من إسرائيل بوعد إلهي”.

وأوضح سموتريتش أن إسرائيل صادرت آلاف الدونمات وتستثمر المليارات لإدخال مليون مستوطن إلى الضفة الغربية، مؤكدًا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدعم هذه الخطة بشكل كامل. وأضاف: “سوف نواصل البناء اليهودي للقضاء على حلم الدولة الفلسطينية، وكل بيت إسرائيلي في الضفة هو إعلان سيادة”.

وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أن الوقت حان لإحلال السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وإنهاء فكرة تقسيم إسرائيل، معتبرًا أن كل حي جديد في المستوطنات “مسمار” يرسخ هذا المخطط.

كما أعلن أن خطوات إسرائيل في الضفة الغربية تتم بتنسيق كامل مع نتنياهو وبدعم كامل من الإدارة الأمريكية، مؤكّدًا في الوقت نفسه ضرورة إعادة الاستيطان إلى قطاع غزة وعدم الانسحاب من المناطق التي احتلت هناك، مع الحسم العسكري ضد حركة حماس.

واختتم سموتريتش تصريحاته بالتشديد على أن دعم إقامة دولة فلسطينية يمثل “انتحارًا لإسرائيل”.

وتصاعدت حدة التوترات على خلفية إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش خطته الاستيطانية المسماة “إي 1″، التي تشمل بناء أكثر من 3400 وحدة استيطانية في مستوطنة “معاليه أدوميم” بالقدس المحتلة، ما اعتبره مراقبون خطوة تهدف إلى تهديد الوجود الفلسطيني وقطع التواصل الجغرافي بين رام الله وبيت لحم وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني.

ودانت حركة حماس الخطة ووصفتها بأنها “خطيرة”، داعية المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية وأحرار العالم إلى التحرك الفوري لوقف المخطط، كما دعت القوى الفلسطينية كافة إلى النفير للتصدي له.

من جانبها، أدانت مصر الإعلان الإسرائيلي واعتبرته “انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن”، مؤكدة أن استمرار إسرائيل في سياساتها التوسعية هو السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة، ومجددة التأكيد على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن.

كما أعرب العراق عن إدانته بـ”أشد العبارات” للتصريحات الإسرائيلية بشأن “رؤية إسرائيل الكبرى”، واصفاً إياها بأنها “استفزاز صارخ وانتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”، داعياً إلى موقف عربي ودولي حازم لمواجهة هذه السياسات.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية قد أدانت أيضاً تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتعلقة بتحقيق “رؤية إسرائيل الكبرى”، واعتبرتها تهديداً خطيراً لسلامة الدول وتجاوزاً للقانون الدولي، في وقت تتصاعد فيه العدوانات الإسرائيلية على غزة والضفة الغربية المحتلتين.

السعودية تدين تصريحات نتنياهو حول “رؤية إسرائيل الكبرى”

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها الشديدة لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ما وصفه بـ”رؤية إسرائيل الكبرى”، مؤكدة رفض المملكة التام لأي أفكار أو مشاريع توسعية تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال البيان الرسمي للوزارة إن الرياض تحذر المجتمع الدولي من استمرار انتهاكات الاحتلال التي تهدد أسس الشرعية الدولية، وتعتدي على سيادة الدول، بما يشكل تهديداً للأمن والسلم الإقليمي والعالمي.

مصر تدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي حول التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية

أدانت وزارة الخارجية المصرية بشدة تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، المتعلقة بخطط الحكومة الإسرائيلية للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، واصفةً إياها بأنها “خرق فاضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والمواثيق الدولية”.

وأكدت الخارجية في بيان اليوم أن إعلان سموتريتش يعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية على الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتغيير وضعها الديموغرافي، مشددة على أن مصر تستنكر هذه التصريحات المتطرفة الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني غير الشرعي.

وحذرت مصر من أن “الغطرسة الإسرائيلية لن تحقق الأمن أو الاستقرار لدول المنطقة، بما فيها إسرائيل نفسها”، مؤكدة رفضها القاطع للسياسات الاستيطانية والتصريحات الاستفزازية الصادرة عن مسؤولي الحكومة الإسرائيلية.

وجدد البيان تحذير مصر من أي محاولات لطمس الحقوق الفلسطينية عبر التهجير أو مصادرة الأراضي، مؤكداً أن “التوجهات التوسعية الإسرائيلية تتعارض مع الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط”، وأن استمرار إسرائيل في رفض خيار السلام يمثل المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار بالمنطقة.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، داعيةً إلى “وقف فوري لكافة الإجراءات الاستيطانية الأحادية الجانب، والتي تقوض فرص تحقيق السلام وتزيد من تأجيج التوتر في المنطقة”.

إيران تدين تصريحات نتنياهو حول “إسرائيل الكبرى” وتعتبرها تهديدًا للسلام الإقليمي

أدانت إيران بشدة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول رؤيته لما يسمى بـ”إسرائيل الكبرى”، ووصفتها بأنها “انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

وفي تعليق نشره على منصة “إكس”، تساءل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: “هل يُعتبر معاداة للسامية إذا كان نتنياهو نفسه يتبنى هذه الرؤية؟”، في إشارة إلى الاتهامات التي يوجهها الإعلام الغربي لمن ينتقد فكرة “إسرائيل الكبرى”.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن هذه التصريحات تكشف عن “النوايا الفاشية” للنظام الإسرائيلي وسعيه للهيمنة على الدول الإسلامية، محذرًا من أن هذه الأجندة تهدد السلامة الإقليمية وسيادة الدول.

وأشار بقائي إلى أن خطة إسرائيل لاحتلال غزة تأتي للتغطية على جرائم الحرب وتهجير الفلسطينيين، واصفًا الوضع الإنساني في القطاع بـ”الكارثي” نتيجة القتل الجماعي والتسبب المتعمد في المجاعة والعطش.

ودعا بقائي إلى تحرك عاجل من الدول العربية والإسلامية لتقديم مساعدات إنسانية فورية، ودعم حق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب، مطالبًا الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي بإدانة هذه السياسات بشكل واضح واتخاذ إجراءات حاسمة لوقف ما وصفه بـ”الإبادة الجماعية” في غزة.

الكويت تدين تصريحات نتنياهو حول “إسرائيل الكبرى” وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك

أعربت الكويت عن إدانتها الشديدة لتصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حول اقتطاع أجزاء من أقاليم دول عربية، معتبرة هذه التصريحات دعوات توسعية تحريضية تتعارض مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيانها ضرورة احترام سيادة الدول العربية وحقوق شعوبها، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لمنع تنفيذ هذه السياسات وحماية أمن واستقرار المنطقة.

العراق والأردن ينددان بتصريحات نتنياهو حول “إسرائيل الكبرى” وخطط التوسع

أعربت وزارة الخارجية العراقية عن إدانتها الشديدة لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ما وصفه بـ”رؤية إسرائيل الكبرى”، معتبرة أنها تكشف بوضوح عن أطماع توسعية وتشكل استفزازًا صارخًا لسيادة الدول وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي.

وأكدت الوزارة أن هذه التصريحات، المقترنة بسياسات التوسع والضم، تستدعي تحركًا دوليًا فاعلًا لوقف تجاوزات الاحتلال ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب.

وفي السياق نفسه، دان الأردن خطة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الرامية إلى منع إقامة دولة فلسطينية، معتبرًا أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي واعتداء على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

كما حذّر من استمرار السياسات التوسعية للحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وجاءت هذه التصريحات عقب إعلان نتنياهو أنه مرتبط برؤية “إسرائيل الكبرى”، التي تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء من الأردن ولبنان وسوريا ومصر، كما أشار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى استمرار البناء في المستوطنات ورفض فكرة الدولة الفلسطينية، معتبرًا أن الضفة الغربية جزء من إسرائيل وفق “وعد إلهي”.