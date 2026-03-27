خطوة استراتيجية تعيد ليبيا إلى صدارة «مزودي الطاقة»

احتفت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم بصدور قرار استراتيجي يقضي بفصل عمليات شركة SLB (شلمبرجير سابقاً) في ليبيا عن إدارة شمال أفريقيا، لتصبح كياناً تشغيلياً مستقلاً تحت مسمى (LIG)، مع تبعية مباشرة لإدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجاء هذا القرار بناءً على توجيهات وإصرار المؤسسة الوطنية للنفط، وتتويجاً للمباحثات التي أجراها رئيس مجلس إدارتها المهندس مسعود سليمان مع المدير التنفيذي لشركة SLB، بهدف إعادة نظام “الجيوماركت المستقل” لعمليات الشركة في ليبيا كما كان معمولاً به قبل عام 2011، بما يعزز مرونة الإدارة ويرفع كفاءة الأداء بما يتناسب مع خصوصية السوق الليبي.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التحول في دعم جهود زيادة الإنتاج النفطي، وتعزيز سرعة الاستجابة لأهداف المؤسسة الوطنية للنفط الرامية إلى رفع معدلات الإنتاج وتحقيق الاستدامة وترسيخ التنافسية، بما يعزز مكانة ليبيا كمزود موثوق للطاقة وبيئة جاذبة للاستثمارات.

وثمّنت المؤسسة الوطنية للنفط الأداء القوي والنمو المتوقع لعمليات شركة SLB في ليبيا، والذي كان أحد أبرز دوافع اتخاذ هذا القرار.

كما توجه رئيس مجلس إدارة المؤسسة بالشكر والتقدير إلى المدير التنفيذي لشركة SLB أوليفير لوش، ونائب المدير التنفيذي ستيف غاسان، ورئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالشركة جيسوس لاماس، تقديراً لالتزامهم بتعهداتهم وحرصهم على تعزيز العلاقة الاستراتيجية التي تمتد لنحو 70 عاماً من التعاون المشترك.

وأكدت المؤسسة أن عودة إدارة شركة شلمبرجير ليبيا ككيان مستقل تمثل رسالة إيجابية للمجتمع الدولي بشأن تعافي قطاع النفط والغاز الليبي وقدرته على تجاوز التحديات السابقة، بما يفتح المجال لمرحلة جديدة من التعاون المثمر ودعم طموحات ليبيا في تعزيز حضورها الإقليمي والدولي في مجال الطاقة.