خطوة جديدة لتوحيد «الدراسة والامتحانات» بمعاهد النفط

استضاف معهد النفط بمدينة سبها اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا، جمع أعضاء مجالس الإدارات للشؤون الفنية بالمعاهد النفطية للتأهيل والتدريب في سبها وطرابلس وأجدابيا والزاوية، وذلك تحت إشراف مراقبة المؤسسات التعليمية التابعة للإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية بالمؤسسة الوطنية للنفطِ.

وناقش الاجتماع آليات تفعيل التعاون المشترك بين المعاهد، وتشكيل فرق العمل المتخصصة، ووضع اللمسات النهائية للتصورات والمقترحات التي تستهدف توحيد اللائحة التنظيمية الخاصة بالدراسة والامتحانات، واللوائح المنظمة لها، بما يضمن توحيد المعايير الأكاديمية والتدريبية في جميع المعاهد النفطيةِ.

وتضمن برنامج الاجتماع تنظيم زيارات ميدانية إلى الورش التدريبية والمعامل والفصول الدراسية داخل معهد النفط بسبها، للاطلاع المباشر على الإمكانيات والتجهيزات المتاحة، ومستوى التدريب العملي والتطبيقي، بهدف تقييم الواقع التدريبي، والاستفادة من تجربة المعهد في دعم تبادل الخبرات الفنية بين مختلف المعاهدِ.

وشارك في الاجتماع مراقب المؤسسات التعليمية بالمؤسسة الوطنية للنفط، وأعضاء لجان الإدارات للشؤون الفنية من المعاهد النفطية المشاركة، في إطار تنسيق الجهود الرامية إلى تطوير منظومة التدريب والتأهيل في قطاع النفطِ.