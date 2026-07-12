خطوة جديدة لدعم الكهرباء.. شركة سرت تستكمل تجارب مشروع «الغاز الطبيعي»

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز أنهت بنجاح، اليوم الأحد، التجارب التشغيلية لمحطة القياس، في خطوة تمثل المرحلة الأولى من مشروع تزويد محطة سرت البخارية بالغاز الطبيعي بدلًا من الوقود السائل.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن استكمال هذه التجارب يمهد للانتقال إلى المراحل التالية من المشروع، والتي تشمل تعبئة الخط الفرعي ومحطة تخفيض الضغط، تمهيدًا لبدء تزويد الوحدات الإنتاجية في محطة سرت البخارية بالغاز الطبيعي.

وأوضحت المؤسسة أن المشروع يقترب من مراحله النهائية، مع توقعات باستكمال بقية التجارب التشغيلية والانطلاق الفعلي لإمدادات الغاز إلى المحطة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن المشروع سيساهم في رفع كفاءة تشغيل محطة سرت البخارية، وتقليل الاعتماد على الوقود السائل، بما ينعكس إيجابًا على الأداء التشغيلي للمنشأة.

كما أشارت إلى أن التحول نحو استخدام الغاز الطبيعي يحقق فوائد اقتصادية وبيئية، في إطار استراتيجية المؤسسة الرامية إلى دعم قطاع الكهرباء وتعزيز الاستفادة من موارد الغاز الطبيعي في ليبيا.

ويأتي المشروع ضمن جهود المؤسسة الوطنية للنفط لتطوير البنية التحتية للطاقة، ورفع كفاءة استغلال الموارد المحلية، بما يدعم استقرار إمدادات الكهرباء ويعزز الاستدامة التشغيلية للقطاع.