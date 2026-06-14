خطوة جديدة لدعم المرأة سياسيا.. المفوضية تطلق نظام «الإبلاغ عن الانتهاكات»

أحيت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأحد 14 يونيو 2026، الذكرى التاسعة لتأسيس وحدة دعم المرأة، خلال احتفالية أقيمت في المركز الإعلامي بمقر المفوضية في طرابلس، شهدت إطلاق مبادرات جديدة تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في العملية الانتخابية، ومكافحة مختلف أشكال العنف الانتخابي الموجه ضدها.

وجاءت الفعالية بحضور ممثلين عن عدد من السفارات، ومؤسسات المجتمع المدني، وسفيرات التوعية، إلى جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز النزاهة الانتخابية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية للمرأة في ليبيا.

وخلال كلمته الافتتاحية، أكد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الدكتور عماد السايح، على الأهمية الاستراتيجية التي توليها المفوضية لتمكين المرأة داخل العملية الانتخابية، مشيدا بالدور الذي قامت به وحدة دعم المرأة خلال تسع سنوات من العمل المتواصل في إزالة العقبات أمام الناخبات والمرشحات وتعزيز مشاركتهن في الاستحقاقات الوطنية.

كما أشادت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، الدكتورة صوفي كميخذرة، بالشراكة القائمة مع المفوضية، مؤكدة استمرار دعم البرنامج لجهود تعزيز بيئة انتخابية آمنة، تتيح للمرأة ممارسة حقوقها السياسية بحرية وكفاءة، بما يعزز مبادئ الشفافية والنزاهة في العملية الديمقراطية.

وتضمن برنامج الاحتفالية عرضا تقديميا قدمته رئيس قسم التوعية، عائشة ثبوت، استعرضت خلاله السياسات المعتمدة من وحدة دعم المرأة، والتي تهدف إلى رفع مستوى المشاركة الانتخابية للمرأة، إضافة إلى الخطط المستقبلية الهادفة إلى توسيع حضور النساء في مختلف مراحل العملية الانتخابية خلال الاستحقاقات المقبلة.

وفي محور رئيسي من الفعالية، أعلنت المفوضية إطلاق التقرير السنوي لعام 2025 الخاص بمنصة الرصد الإلكتروني (eMonitor)، حيث تم عرض فيديو إنفوجرافيك استعرض أبرز المؤشرات والبيانات الواردة في التقرير، تلاه نقاش موسع حول أهم النتائج والتوصيات المرتبطة بواقع المشاركة الانتخابية.

واختتمت الاحتفالية بإعلان عضو مجلس المفوضية، رباب حلب، عن إطلاق رابط إلكتروني جديد مخصص للإبلاغ عن العنف الانتخابي ضد المرأة، باعتباره أداة رقمية وقانونية تهدف إلى رصد الانتهاكات وتعزيز حماية النساء خلال العملية الانتخابية، والحد من أي ممارسات قد تعيق مشاركتهن السياسية.

ويأتي هذا التطور في سياق جهود متواصلة تبذلها المفوضية لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، ودعم بيئة انتخابية أكثر شمولية وعدالة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان.