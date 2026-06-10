خطوة جديدة لرفع كفاءة «الإنتاج النفطي» في ليبيا

شهدت المؤسسة الوطنية للنفط توقيع اتفاقية التشغيل الموحدة الخاصة بحقل I/R الواقع ضمن منطقتي الامتياز NC115 وNC186 في حوض مرزق، وذلك بين عدد من الشركاء الدوليين والمحليين العاملين في قطاع النفط.

وشملت الاتفاقية كلاً من شركة أكاكوس للعمليات النفطية، وشركة توتال إنرجيز، وريبسول، وإكوينور، وشركة OMV، في إطار تعاون مشترك يهدف إلى توحيد آليات تشغيل الحقل.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التنسيق بين الشركات العاملة في المشروع، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، بما يسهم في تحسين استغلال الموارد النفطية المتاحة داخل الحقل.

كما تسعى الاتفاقية إلى دعم الشراكة الاستراتيجية بين الأطراف الموقعة، وترسيخ أسس العمل المشترك في إدارة وتشغيل الحقول، بما ينعكس على تطوير مستوى الإنتاج وتحقيق نتائج تشغيلية أكثر كفاءة واستقراراً.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات المؤسسة الوطنية للنفط لتعزيز الشراكات مع الشركات العالمية العاملة في ليبيا، وتطوير أساليب إدارة وتشغيل الحقول النفطية بما يرفع من كفاءة الإنتاج ويعزز الاستقرار في القطاع الحيوي للاقتصاد الليبي.