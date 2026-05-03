خطوة جديدة من «أوبك» لضبط توازن سوق الطاقة

أعلنت سبع دول من تحالف “أوبك+” التي تطبق تخفيضات طوعية في إنتاج النفط، عن قرار يقضي برفع الحد الأقصى لإنتاجها بمقدار 188 ألف برميل يومياً خلال شهر يونيو، في خطوة جديدة ضمن سياسة إدارة الإمدادات في أسواق الطاقة العالمية.

وشملت الدول التي اتفقت على هذا التعديل كلاً من روسيا، السعودية، العراق، كازاخستان، الكويت، الجزائر، وسلطنة عُمان، بحسب بيان صدر عقب اجتماعها الأخير.

وأوضح البيان أن القرار يأتي في إطار الالتزام الجماعي بالحفاظ على استقرار سوق النفط، مع الإبقاء على نهج تدريجي في تعديل مستويات الإنتاج بما يتماشى مع التوازن بين العرض والطلب العالميين.

وأشار التحالف إلى أن هذه الزيادة سيتم تطبيقها مقارنة بمستويات الخفض الطوعي الإضافي الذي تم الإعلان عنه في أبريل 2023، على أن يبدأ التنفيذ في يونيو 2026.

ويأتي هذا التحرك في وقت تواصل فيه أسواق الطاقة العالمية متابعة قرارات أوبك+ عن كثب، وسط تقلبات في الأسعار وتغيرات في مستويات الطلب العالمي.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى توافق مبدئي بين الدول السبع على هذه الزيادة المحدودة في الإنتاج، قبل الإعلان الرسمي عقب اجتماع التحالف.

وفي سياق متصل، تتفاعل الأسواق مع التطورات السياسية والاقتصادية داخل التحالف، خاصة بعد قرارات وتوجهات حديثة تتعلق بإعادة توزيع حصص الإنتاج بين الدول الأعضاء.

ويرى مراقبون أن الزيادة المحدودة تعكس استمرار سياسة “الضبط الحذر” التي يتبعها التحالف، بهدف تفادي أي اختلالات حادة في السوق العالمي للنفط.

وتبقى قرارات أوبك+ محط اهتمام المستثمرين والمحللين، نظراً لتأثيرها المباشر على أسعار الطاقة والتوازنات الاقتصادية العالمية.