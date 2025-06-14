خطوة جديدة من مايكروسوفت لتعزيز أمان البريد.. تعرف على الملفات المحظورة

في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الحماية ضد الهجمات الإلكترونية، أعلنت شركة مايكروسوفت عن تحديث قائمة الملفات المحظورة ضمن سياسة الحماية الافتراضية لبريد “أوتلوك”، اعتبارًا من يوليو المقبل، لتشمل نوعي الملفات (library-ms) و(search-ms).

وجاء هذا التحرك بعد رصد هجمات إلكترونية استهدفت مؤسسات عدة، استخدم فيها نوع ملف (library-ms)، مما دفع مايكروسوفت إلى إدراجه ضمن قائمة الملفات الخطرة التي سيتم حظرها تلقائيًا. وتُعد المرفقات من أبرز وسائل الهجوم عبر البريد الإلكتروني، إذ تستخدم في نشر برمجيات خبيثة وهجمات التصيّد الاحتيالي.

ورغم أن هذه الأنواع من الملفات نادرًا ما تُستخدم في بيئات العمل، أكدت مايكروسوفت أن الحظر الجديد لن يؤثر على سير الأعمال في معظم المؤسسات، لكنه سيمنع المستخدمين من فتح أو تنزيل المرفقات المصنفة ضمن القائمة المحظورة، سواء عبر “أوتلوك ويب” أو أحدث إصدار من “أوتلوك” على نظام ويندوز.

وشدّدت الشركة على أهمية توخي الحذر فورًا، وعدم انتظار تطبيق التحديث في تموز، داعية المستخدمين إلى عدم فتح هذه الملفات حتى لا يتعرضوا لمخاطر أمنية حقيقية.

تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة مايكروسوفت المستمرة لتطوير أدوات الحماية في “أوتلوك”، وتعزيز أمان البريد الإلكتروني ضد أساليب الهجمات الإلكترونية المتطورة التي تستهدف جميع مستخدمي البريد، وليس فقط مستخدمي “جيميل”.