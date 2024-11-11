خطوة جديدة نحو تعزيز العلاقات الدولية وتبادل الخبرات بين البلديات

انطلق اليوم الاثنين، مؤتمر التعاون والشراكة الدولية بين البلديات (بلدية غدامس- بلدية تنلي بارك الأمريكية)، والذي ينظمه مشروع تقارب بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية.

وبحسب الوزارة، حضر المؤتمر، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية بالوزارة “أبوبكر الطرابلسي”، ومدير إدارة التنمية البشرية المحلية “عادل عجال”، ومدير مكتب الإعلام “رمضان الغضوي”، ومدير مشروع تقارب “حسنين حامد”، وفريق العمل بالمشروع، وممثلي بلدية تنلي بارك الأمريكية، وعميد وأعضاء المجلس البلدي غدامس، ووكلاء بلديات مرزق وسبها وأبوسليم.

واستهل المؤتمر بكلمة مدير مشروع تقارب، “حسنين حامد”، الذي أكد أن “الهدف من هذا المؤتمر هو النظر في النتائج المحققة من التوأمة بين بلدية غدامس الليبية وبلدية تنلي بارك الأمريكية، واستخلاص الدروس المستفادة من هذه التجربة، وبحث إمكانية توسيعها مستقبلاً لتشمل مدينة أو بلدية أخرى”.

بدوره، ألقى نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية كلمة وزارة الحكم المحلي، مؤكداً أن “هذا المؤتمر يعد نقطة انطلاق جديدة نحو تعزيز العلاقات الدولية وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين البلديات، بما يعود بالفائدة على مجتمعاتنا المحلية”.

وأوضح الطرابلسي، أن “الشراكة الدولية بين بلدية غدامس وبلدية تنلي بارك الأمريكية تمثل منصة حيوية لتبادل الخبرات والمعرفة، مبيناً أن هذا الملتقى سيمثل فرصة مهمة لاستعراض أبرز النتائج التي تم تحقيقها في إطار الشراكة بين البلديتين وتقييمها، بالإضافة إلى استخلاص الدروس المستفادة التي ستساهم بشكل مباشر في تحسين العمل البلدي على مستوى عالٍ من التنسيق والتنفيذ الفعال، وتطوير إطار الشراكات الدولية بين البلديات”.

وأضاف أنه “سيتم العمل من خلال هذا الملتقى على استكشاف أفق التعاون المستقبلي بين بلدياتنا، سواء على صعيد التنمية المجتمعية، أو على مستوى تحسين القدرة على الاستجابة للكوارث والطوارئ، أو تعزيز دور المرأة في البلديات، وكذلك تبادل الخبرات في مجال التخطيط الحضري وإعداد المشاريع التنموية”.

هذا ويتضمن المؤتمر عروضاً تقديمية ونظرة عامة حول بلدية تنلي بارك وبلدية غدامس وبلدية سبها، وكذلك عروضاً من بلدية مرزق وبلدية أبوسليم، بالإضافة إلى عرض شامل حول وزارة الحكم المحلي وما تم تحقيقه من إنجازات في مسار نقل الاختصاصات وتمكين البلديات من تلك الاختصاصات، وتطور نظام الإدارة المحلية وفق مستهدفات حكومة الوحدة الوطنية بشأن التحول إلى اللامركزية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في ليبيا.

كما يتضمن المؤتمر، الذي يتواصل على مدار ثلاثة أيام متتالية، جملة من المواضيع المهمة، منها أهمية العمل والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، ودور القيادات المحلية الشبابية، وآليات التنسيق بين البلديات والمؤسسات الحكومية، وكذلك أهمية الإيرادات المحلية وشفافية الميزانية، إلى جانب دور التخطيط الحضري في التنمية، فضلاً عن تطوير خطط المشروعات التنموية، وأهمية أرشفة وحفظ البيانات واستراتيجيات الاستجابة للكوارث الطبيعية.