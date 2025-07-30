خطوة جديدة نحو تنظيم سوق «النقد الأجنبي».. منصة المصرف المركزي تدخل المرحلة التجريبية

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025، عن إطلاق خدمة تسجيل الشركات الراغبة في التحصل على النقد الأجنبي عبر منصة حجز العملة الأجنبية، ضمن مرحلة تجريبية تستمر لمدة أسبوع، تمهيداً للبدء الرسمي في العمل بها اعتباراً من 1 أغسطس القادم.

وأظهرت المرحلة التجريبية مطابقة بيانات 1,593 مخولاً عن الشركات، شملت الرقم الوطني، رقم الهاتف، ورقم جواز السفر، كما نجح 487 مخولاً في دخول النظام. وتم تسجيل 689 شركة من خلال 21 مصرفاً تجارياً، بإجمالي 1,196 طلب مطابقة، حيث تمت مطابقة 648 طلباً لصالح 470 شركة.

وبناءً على تعليمات محافظ مصرف ليبيا المركزي، ستواصل المصارف التجارية والإدارات المختصة العمل يومي الجمعة والسبت لاستكمال إدخال بيانات التجار في النظام ومتابعة طلبات المطابقة، لضمان جاهزية المنصة قبل الإطلاق الرسمي.