خطوة جديدة نحو توطين العلاج.. أقسام تخصصية حديثة تدخل الخدمة في مصراتة

افتتح وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور محمد الغوج عدداً من الأقسام الطبية التخصصية الجديدة بمركز مصراتة الطبي، عقب استكمال أعمال تجهيزها وتطويرها وفق المعايير الطبية المعتمدة، في خطوة تستهدف تعزيز الخدمات الصحية التخصصية وتوسيع نطاق الرعاية الطبية داخل البلاد.

وجرت مراسم الافتتاح بحضور عميد بلدية مصراتة محمود السقوطري، إلى جانب عدد من مشايخ وأعيان وحكماء المدينة، والإدارة العامة للمركز، وعدد من الكوادر الطبية والطبية المساعدة.

وشملت الأقسام والوحدات التي دخلت الخدمة رسمياً قسم الحروق والتجميل، وقسم المناظير، وغرفة عمليات الشبكية المتقدمة التابعة لقسم العيون.

ووفقاً لوزارة الصحة، جرى تزويد هذه الأقسام بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية المتخصصة، بما يسهم في تقديم خدمات علاجية وتشخيصية متقدمة للمواطنين، ويدعم جهود توطين العلاج داخل ليبيا، ويحد من الحاجة إلى السفر للعلاج خارج البلاد.

وخلال الجولة، أشاد وزير الصحة الدكتور محمد الغوج، برفقة عميد البلدية ومشايخ وأعيان المدينة، بمستوى التجهيزات الحديثة والبنية التحتية التي جرى توفيرها داخل الأقسام الجديدة، مثمنين كفاءة الكوادر الوطنية المشرفة على تشغيل هذه المرافق الصحية.

وقال وزير الصحة الدكتور محمد الغوج إن هذا الإنجاز يأتي في إطار خطط الوزارة الاستراتيجية الهادفة إلى التوسع في تقديم الخدمات الطبية المتطورة بمختلف البلديات، ودعم مقومات الاستقرار الصحي المستدام للمواطنين في أنحاء البلاد كافة.

وأضاف: “هذا الإنجاز يأتي تجسيداً لخطط وزارة الصحة الاستراتيجية في التوسع بالخدمات الطبية المتطورة بمختلف البلديات ودعم ركائز الاستقرار الصحي المستدام للمواطنين في كافة أنحاء البلاد”.

وتابع: “هذه الخطوات تأتي بتوجيهات مباشرة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لرفع مستوى الأداء الميداني وتنفيذ خطة عودة الحياة الرامية إلى النهوض الشامل بالمرافق الصحية في ليبيا”.

تشهد المرافق الصحية الليبية خلال السنوات الأخيرة أعمال تطوير وتحديث تستهدف رفع كفاءة الخدمات العلاجية والتشخيصية، ضمن برامج حكومية تركز على توطين العلاج داخل البلاد وتقليل الاعتماد على العلاج بالخارج، عبر إنشاء وتجهيز أقسام تخصصية وتوفير الأجهزة الطبية الحديثة في المستشفيات والمراكز الصحية بمختلف المدن.