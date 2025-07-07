خطوة حاسمة.. مصر ترفع العقبات أمام السوريين للعودة إلى بلادهم

أعلنت السلطات المصرية قرارًا جديدًا يهم السوريين المقيمين في مصر والراغبين في العودة إلى بلادهم، حيث قررت إعفاءهم من غرامات عدم تجديد الإقامات لمدة ثلاثة أشهر، في خطوة تهدف إلى تسهيل عودتهم وتذليل العقبات المالية التي واجهتهم خلال الفترة الماضية.

وأكدت مصادر مصرية، في تصريحات لـ”العربية.نت”، أن القرار بدأ تنفيذه بالفعل، مشيرة إلى أن الغرامات المتراكمة بسبب تأخير تجديد الإقامة كانت تشكل عائقًا رئيسيًا أمام عودة عدد كبير من السوريين، وتختلف قيمة الغرامات بحسب مدة التأخير، ما أدى إلى تراكم مبالغ مالية كبيرة على بعض المقيمين، الأمر الذي دفع السلطات إلى اتخاذ هذا التيسير الاستثنائي.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها مصر لتسهيل عودة السوريين بعد التغيرات السياسية الأخيرة في سوريا، في وقت تشهد فيه حركة العائدين نشاطًا متزايدًا، خاصة عبر ميناء نويبع البحري حيث غادر آلاف السوريين مصر خلال الأشهر الستة الماضية باتجاه الأردن، ومن ثم إلى سوريا عبر معبر جابر الحدودي، بحسب تصريحات رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر المهندس محمد عبد الرحيم، وأكدت الهيئة تقديمها كل الدعم والتسهيلات للسوريين، مستخدمة عبارات بحرية مجهزة بأحدث وسائل السلامة لضمان راحة المسافرين.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المصرية كانت قد فرضت في السابق قيودًا على دخول السوريين، حيث منعت شركات الطيران قبول الركاب السوريين القادمين باستثناء الحاملين لإقامات مؤقتة غير سياحية، وقيّدت دخول السوريين الحاصلين على تأشيرات أو إقامات أوروبية وأمريكية وكندية دون موافقة أمنية مسبقة، بالإضافة إلى مراقبة دخول السوريين المتزوجين من مصريين.

يُذكر أن عدد السوريين المسجلين في مصر ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الماضية، حيث قفز من حوالي 12,800 في نهاية 2012 إلى أكثر من 153,000 مسجل بنهاية 2023، فيما تشير تقديرات منظمة الهجرة الدولية إلى وجود نحو مليون ونصف مليون سوري في مصر.

توغل إسرائيلي في ريف القنيطرة السوري واعتقال 6 مدنيين بينهم طفل بزعم تفكيك خلية لـ”فيلق القدس”

توغلت قوة عسكرية إسرائيلية، صباح الاثنين، في بلدتي عين الزيتون والدواية بريف القنيطرة الأوسط جنوبي سوريا، ونفذت عمليات دهم واسعة لمنازل المدنيين، حيث اعتقلت 6 مواطنين بينهم طفل. واتهم الجيش الإسرائيلي المعتقلين بأنهم أعضاء في خلية تابعة لـ”فيلق القدس” الإيراني، في عملية خاصة جنوب سوريا.

وأفادت مصادر سورية بأن من بين المعتقلين شخصًا كان محتجزًا سابقًا في سجن صيدنايا لمدة ثماني سنوات، أفرج عنه بعد رحيل حكومة بشار الأسد في ديسمبر الماضي.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية توغلت برفقة نحو عشر سيارات وكلاب بوليسية، وبقيت لفترة قصيرة قبل أن تغادر المنطقة، دون الكشف عن مصير المعتقلين أو التهم الموجهة إليهم.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي عن اعتقال عناصر وصفهم بالخطيرين من “خلية فيلق القدس” خلال عملية ليلية دقيقة في منطقة تل كودنة جنوب سوريا، في إطار حملات متكررة تستهدف مناطق في ريف القنيطرة.

وتشهد المناطق الحدودية بين سوريا واحتلال الجولان تصاعدًا في التحركات العسكرية الإسرائيلية، التي تشمل عمليات حفر وبناء سواتر ترابية، فضلاً عن مداهمات متكررة، وسط استمرار القصف الجوي والعمليات البرية التي تستهدف البنية التحتية العسكرية السورية، في سياق سياسة إسرائيلية تهدف إلى تثبيت سيطرتها على المنطقة العازلة.