خطوة حكومية لمعالجة «أوضاع العاملين» بالشركات المتعثرة

تنفيذًا لتوجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أصدر وزير الإسكان والتعمير عصام التموني قرارًا يقضي بإعادة تعيين 190 موظفًا من العاملين في الشركات المتعثرة، في إطار معالجة أوضاع وظيفية توقفت خلال السنوات الماضية.

وجاء القرار رقم 123 لسنة 2026 متضمنًا إعادة تعيين الموظفين بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة، مع اعتماد آلية تنفيذ عبر دفعات ومجموعات متتالية وفق الترتيبات التنظيمية المعتمدة داخل الوزارة.

وأوضحت وزارة الإسكان والتعمير أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهود حكومة الوحدة الوطنية لمعالجة الملفات الوظيفية العالقة، إلى جانب دعم استقرار الأوضاع الإدارية للعاملين، وتعزيز الاستفادة من الكفاءات الوطنية داخل مؤسسات الدولة.

كما يستهدف القرار رفع كفاءة الأداء داخل قطاع الإسكان والتعمير، عبر إعادة دمج الكوادر المؤهلة في بيئة العمل الرسمية بما ينعكس على تحسين الأداء الإداري والفني.

وبحسب نص القرار، يجري توزيع الموظفين المعاد تعيينهم على الجهات التابعة للوزارة وفق المؤهلات العلمية والدرجات الوظيفية، بعد اعتماد محاضر لجنة شؤون الموظفين الخاصة بعام 2026.

هذا وتشهد مؤسسات الدولة خلال الفترة الأخيرة خطوات تنظيمية تهدف إلى معالجة أوضاع العاملين في القطاعات المتعثرة، من خلال إعادة هيكلة الملفات الوظيفية ودمج الكفاءات ضمن الأطر الرسمية، بما يدعم استقرار سوق العمل الحكومي ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي.