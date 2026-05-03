خطوة ذكية.. السعودية تمكّن الحجاج من التنقل بـ«هوية رقمية»

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية إتاحة خدمة استخراج “هوية زائر الرقمية” لحجاج بيت الله الحرام، في خطوة تعكس تحولاً رقمياً متسارعاً يهدف إلى تسهيل تنقل الحجاج داخل المملكة وتعزيز مستوى الأمان خلال موسم الحج.

وأوضحت المديرية أن الخدمة متاحة عبر منصة أبشر، حيث يمكن للحجاج التسجيل بسهولة واستخراج الهوية الرقمية التي تُعد وثيقة رسمية معتمدة، تتيح لهم التنقل داخل المملكة دون الحاجة إلى حمل جواز السفر الورقي.

وأكدت أن هذه الهوية تمثل بديلاً عملياً وآمناً للوثائق التقليدية، إذ تمنح الحجاج مرونة أكبر في الحركة، وتقلل من مخاطر فقدان جوازات السفر، خاصة في ظل الكثافة الكبيرة التي يشهدها موسم الحج سنوياً.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التقنية والتنظيمية التي تتبناها المملكة استعداداً لموسم الحج، حيث أعلنت الجوازات جاهزيتها الكاملة لاستقبال ضيوف الرحمن عبر مختلف المنافذ الدولية، مع الاعتماد على حلول مبتكرة لتسريع الإجراءات.

ومن أبرز هذه الحلول، جهاز “الكاونتر المتنقل”، الذي جرى نشره في المنافذ لتسهيل إنهاء إجراءات الحجاج، خاصة كبار السن وذوي الإعاقة، من خلال التقاط الخصائص الحيوية وصور الوجه وقراءة بيانات الجوازات بسرعة وكفاءة عالية، دون الحاجة للانتظار الطويل.

ويعكس إدخال هذه التقنيات الحديثة توجه المملكة نحو رقمنة خدمات الحج، بما يسهم في تحسين تجربة الحجاج وتقديم خدمات أكثر سلاسة وموثوقية، إلى جانب تعزيز مستويات الأمن والتنظيم في واحدة من أكبر التجمعات البشرية في العالم.

وتسعى الجهات المختصة من خلال هذه المبادرات إلى توفير بيئة متكاملة تضمن راحة الحجاج منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم، عبر دمج الحلول الرقمية مع الخدمات الميدانية، بما يواكب التطور التقني العالمي في إدارة الحشود والخدمات الحكومية.

خدمة "تواصل" عبر منصة أبشر تُمكّن المستفيدين من تقديم طلبات إنجاز معاملاتهم التي تعذّر تنفيذها إلكترونيًا، دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات. ‏#الجوازات_في_خدمتكم تم النشر بواسطة ‏الجوازات السعودية‏ في الأحد، ٣ مايو ٢٠٢٦