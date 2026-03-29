خطوة ذكية من «غوغل» لجذب المستخدمين

أعلنت شركة غوغل، وفق تقرير منشور على موقع Engadget، عن إطلاق ميزة جديدة لمستخدمي روبوت الدردشة Gemini، تتيح لهم نقل محادثاتهم وذكرياتهم الشخصية من روبوتات الذكاء الاصطناعي الأخرى مثل ChatGPT وClaude دون الحاجة للبدء من الصفر.

ويشير التقرير إلى أن روبوتات الدردشة، بعد فترة طويلة من الاستخدام، تتعلم أسلوب المستخدم في الكتابة وأسماء أفراد العائلة واهتماماته وتفضيلاته، ما يجعل إجاباتها أكثر تخصيصًا ودقة، لكن الانتقال إلى روبوت جديد كان يعني إعادة إدخال هذه التفاصيل، مما يضع المستخدمين في موقف مرهق ويجعل تجربة الانتقال أقل جاذبية.

ومع ميزة أدوات التبديل الجديدة من غوغل، يمكن للمستخدمين الآن نقل كل المعرفة المتراكمة بسهولة، عبر طريقتين رئيسيتين:

نقل الذاكرة الشخصية: يقترح Gemini نصًا محددًا ليتم نسخه ولصقه في الروبوت المنافس، ليقوم الأخير بتلخيص أهم المعلومات التي تعلمها عن المستخدم، مثل الاهتمامات، أسماء العائلة، والموقع الجغرافي. بعد ذلك، يمكن لصق هذا الملخص مباشرة في Gemini، ليصبح الروبوت الجديد على دراية بك فورًا. نقل سجل المحادثات بالكامل: يمكن تصدير جميع المحادثات السابقة من الروبوت الحالي على شكل ملف مضغوط (zip)، ثم رفعه إلى Gemini. يتيح ذلك متابعة أي محادثة قديمة، البحث داخلها، أو استكمال النقاش من حيث توقفت، مما يحافظ على كل التفاصيل التاريخية لمحادثاتك.

ويشير تقرير Engadget إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت لا يزال فيه ChatGPT يهيمن على السوق بعدد مستخدمين نشطين أسبوعيًا يصل إلى 900 مليون، بينما يبلغ عدد مستخدمي Gemini النشطين شهريًا 750 مليونًا، ورغم الانتشار الواسع لتطبيقات غوغل على أجهزة أندرويد ومتصفح كروم، كانت هناك حاجة لميزة جذابة تجعل الانتقال بين روبوتات الذكاء الاصطناعي المنافسة سلسًا وسهلًا.

وتتيح هذه الميزة الجديدة لمستخدمي Gemini الاستفادة من ذكائهم المكتسب سابقًا مع روبوتات الذكاء الاصطناعي الأخرى، ما يعزز التخصيص والدقة في الإجابات ويجعل الانتقال بين الروبوتات سريعًا وذكيًا، دون فقدان أي معلومة أو محادثة سابقة.