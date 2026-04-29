خطوة غير مسبوقة.. صورة ترامب على «جوازات السفر» الأمريكية

أفادت شبكة “فوكس نيوز” أن وزارة الخارجية الأمريكية تستعد لإطلاق جوازات سفر أمريكية بإصدار خاص ومحدود، يأتي ضمن برنامج الاحتفال بالذكرى 250 لإعلان استقلال الولايات المتحدة، والمقرر إحياؤها في يوليو المقبل.

ويأتي هذا الإصدار ضمن احتفالات “أمريكا 250” التي تقودها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتشمل فعاليات وطنية واسعة ومشاريع رمزية مرتبطة بتاريخ تأسيس الولايات المتحدة.

وتظهر التصاميم الأولية للجوازات الجديدة صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الصفحة الداخلية، محاطة بنص إعلان الاستقلال والعلم الأمريكي، مع توقيعه باللون الذهبي، إلى جانب صفحة أخرى تتضمن لوحة تاريخية للآباء المؤسسين أثناء توقيع إعلان الاستقلال عام 1776.

كما يتضمن التصميم تعديلات على الغلاف الداخلي للجواز، حيث جرى تكبير عبارة “الولايات المتحدة الأمريكية” ووضعها في الجزء العلوي من الغلاف فوق الشعار الرسمي.

أما الغلاف الخلفي فيحمل علم الولايات المتحدة يتوسطه الرقم “250” محاطًا بـ13 نجمة تمثل نسخة العلم المعتمدة عام 1777.

وتشير وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن هذه الجوازات ستصدر بإصدار محدود، وستتضمن رسومات فنية مخصصة وميزات أمنية مطابقة لجواز السفر الأمريكي القياسي، الذي يعد من بين أكثر الوثائق أمانًا في العالم.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت أن الجوازات التذكارية ستطرح للمواطنين الأمريكيين الذين يتقدمون بطلب خلال فترة الإطلاق، وستتوفر بكميات محدودة حتى نفاد المخزون، على أن تكون متاحة حصريًا في وكالة جوازات سفر واشنطن.

وأوضح أن توقيت الإطلاق من المتوقع أن يتزامن مع احتفالات يوليو الخاصة بمرور 250 عامًا على الاستقلال.

وفي سياق الاحتفالات، تستعد الولايات المتحدة لسلسلة فعاليات وطنية كبرى، من بينها عرض للألعاب النارية في جبل راشمور، وفعاليات في ناشونال مول تشمل سباق “غراند بري” في أغسطس، ونزال لمنظمة UFC في يونيو في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض.

كما تتحول منطقة ناشونال مول بين 25 يونيو و10 يوليو 2026 إلى “معرض الولاية الأمريكي الكبير”، ويضم أجنحة تمثل جميع الولايات والأقاليم الأمريكية، إضافة إلى فعاليات ثقافية وترفيهية وعروض على طراز الروديو وعجلة فيريس.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الأمريكية إن الاحتفالات تأتي في إطار رؤية وطنية واسعة لإحياء ذكرى الاستقلال، وتشمل فعاليات ضخمة تعكس التاريخ الأمريكي.

كما كشفت وسائل إعلام أمريكية عن خطط لإصدار عملات تذكارية ذهبية تحمل تصميمات مرتبطة بهذه المناسبة، إلى جانب مشاريع رمزية أخرى ضمن احتفالات “أمريكا 250”.

وتعد هذه الخطوة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية، المرة الأولى التي يظهر فيها رئيس أمريكي على جوازات السفر الرسمية وهو في منصبه، ما يجعل الإصدار الجديد غير مسبوق في تاريخ الوثائق الأمريكية.

وتؤكد وزارة الخارجية أن الإصدار سيكون محدودًا، ولن يطرح على نطاق واسع، مع اقتصاره على منافذ محددة داخل العاصمة واشنطن فقط.