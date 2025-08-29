خطوة لتعزيز الإمدادات الغازية.. الزويتينة تتحرك لربط الفارغ «بالخط 42»

قامت الفرق الفنية التابعة لشركة الزويتينة للنفط، بزيارة ميدانية إلى محطة كم 91.5 وحقلي الساحل و103، في خطوة تمهيدية للشروع في أعمال الرفع المساحي وإعداد الرسومات الهندسية اللازمة لتوصيل حقل الفارغ بخط 42 لنقل الغاز.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مسعود سليمان، رقم (270)، والذي ينص على إجراء تقييم مبدئي لإمكانية إرسال كميات من الغاز من حقل الفارغ عبر خط 42.

ويُعد هذا المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة البنية التحتية لقطاع الغاز، وتوسيع قدرة النقل بما يدعم استقرار الإمدادات وتطوير الحقول المنتجة.