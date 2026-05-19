خطوة لـ«دعم المتقاعدين».. تخصيص مساعدات مالية للأسر الأكثر احتياجاً

أعلنت الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي إطلاق مبادرة جديدة تحت اسم تكافل، تتضمن صرف مساعدة مالية بقيمة 1500 دينار لكل أسرة مكونة من فردين فأكثر من أصحاب المعاشات الأساسية، في خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتقديم دعم مباشر للفئات الأكثر احتياجًا في البلاد.

وأوضحت الهيئة أن المبادرة تأتي ضمن خططها الرامية إلى تخفيف الضغوط المعيشية عن المتقاعدين وأسرهم، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها ليبيا وارتفاع تكاليف الحياة، بما ينعكس على قدرة كثير من الأسر على توفير احتياجاتها اليومية الأساسية، وفق موقع المشهد.

وأكدت الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي الليبي أن مبادرة تكافل تستهدف الوصول إلى الشرائح الأكثر تضررًا، عبر تقديم دعم مالي مباشر يساعد على تحسين مستوى المعيشة ويمنح الأسر المستفيدة متنفسًا في مواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة.

وتعكس هذه الخطوة توجهًا متواصلًا من المؤسسات الاجتماعية في ليبيا نحو توسيع برامج الدعم والرعاية، في وقت تواجه فيه شريحة المتقاعدين تحديات معيشية متفاقمة نتيجة الظروف الاقتصادية وتقلبات الأسعار، ما يجعل برامج المساندة الاجتماعية إحدى الأدوات الأساسية لتعزيز الاستقرار المعيشي وحماية الفئات المستهدفة.

وتحظى المبادرة باهتمام واسع في الأوساط الليبية، خاصة مع تركيزها على الأسر التي تضم أكثر من فرد من أصحاب المعاشات الأساسية، في محاولة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوفير دعم يسهم في تخفيف الضغوط اليومية عن آلاف الأسر.