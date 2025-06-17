إيران تكشف سلاحاً خفياً وتُقيّد استخدام الأجهزة الذكية في المؤسسات الرسمية

تشهد المنطقة تصعيدًا عسكريًا خطيرًا بين إيران وإسرائيل، بعد تبادل الضربات والهجمات النوعية التي كشفت عن تحول استراتيجي في طبيعة المواجهة بين الجانبين، وسط مخاوف من انزلاق الوضع إلى صراع مفتوح.

في تطور لافت، أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن استخدام صاروخ جديد “لم يتمكن الإسرائيليون من رصده أو اعتراضه”، في سابقة من نوعها ضمن الهجمات الأخيرة التي استهدفت العمق الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد رضا طلائي: “استخدمنا اليوم صاروخًا لم يتمكن العدو من رصده أو اعتراضه، ونعدهم بالمزيد من المفاجآت”، مضيفًا أن إيران “تخوض حربًا مفروضة، وستستخدم كل إمكانياتها الهجومية والدفاعية”، على حد قوله.

ورغم أن السلطات الإيرانية لم تكشف عن مواصفات الصاروخ الجديد، فإن تصريحات طلائي جاءت بعد إعلان قائد القوات البرية الإيرانية عن بدء استخدام “أسلحة جديدة ومتطورة”، مؤكداً أن الهجمات ضد إسرائيل ستتزايد في الساعات المقبلة.

من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن إطلاق “موجة جديدة وأكثر قوة” من الصواريخ نحو أهداف داخل إسرائيل، في إطار ما وصفه بـ”رد مشروع” على الضربات الإسرائيلية الأخيرة.

وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الأمن السيبراني في إيران، الثلاثاء، عن إصدار قرار رسمي يحظر على كبار المسؤولين الحكوميين وفرق حمايتهم استخدام أي أجهزة إلكترونية متصلة بالشبكات العامة أو الخاصة، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن المعلومات في ظل التصعيد الأمني المتزايد مع إسرائيل، وذكرت وكالة “مهر” الإيرانية أن الإجراء يأتي بعد سلسلة من عمليات الاغتيال التي طالت شخصيات عسكرية وعلمية إيرانية خلال الأيام الماضية، والتي نُفذت في إطار هجمات نوعية نُسبت إلى إسرائيل.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي عزمه مواصلة تنفيذ عملياته داخل الأراضي الإيرانية، مستندًا إلى ما وصفه بـ”التفوق الاستخباراتي والجوي والتخطيط العملياتي الدقيق”.

وقال المتحدث باسم الجيش، العميد إيفي ديفرين، خلال مؤتمر صحفي: “سنواصل مطاردة أعدائنا دون توقف”، مشيرًا إلى استهداف منصات إطلاق صواريخ أرض-أرض وأرض-جو، إضافة إلى منشآت لتخزين وتصنيع الطائرات المسيّرة والصواريخ.

كما عرض ديفرين تسجيلًا مصورًا لعملية “تصفية دقيقة”، قال إنها جاءت ردًا على إطلاق عناصر إيرانية صواريخ مضادة للطائرات تجاه طائرة إسرائيلية مسيّرة، موضحًا أن الطائرة رصدت الفريق الإيراني ودمرت منصة الإطلاق، ما أسفر عن “خسائر بشرية”.

وكان أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اغتيال رئيس أركان الجيش الإيراني، اللواء علي شادماني، الذي تولّى المنصب حديثًا. وأكد أن العملية نُفذت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، مضيفًا أن شادماني كان من المقربين للمرشد الأعلى الإيراني.

وعلى وقع هذا التصعيد، حذر الجيش الإسرائيلي من استمرار التهديدات الإيرانية، مشيرًا إلى إطلاق نحو 30 صاروخًا باتجاه إسرائيل خلال الساعات الماضية، تم اعتراض معظمها، في حين تسبب بعضها بأضرار مادية.

وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث الإيراني أن “العدو لا يستطيع تحمّل حرب طويلة”، ملوّحًا بالمزيد من المفاجآت العسكرية خلال الأيام المقبلة.

إيران تعلن اعتقال 5 عملاء جدد للموساد محاولين نقل طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات

أفادت قناة “برس تي” الإيرانية باعتقال 5 أشخاص مرتبطين بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد” في محافظة لرستان غرب إيران، كانوا يحاولون نقل طائرات مسيرة انتحارية محملة بالمتفجرات.

وقالت القناة إن قوات الأمن الإيرانية ألقت القبض على هؤلاء العملاء الأجانب، الذين كان من المقرر استخدام الطائرات المسيّرة في هجمات إرهابية تستهدف المدنيين الإيرانيين في مناطق مختلفة من البلاد.

وأشارت التقارير إلى اعتراض شاحنتين محملتين بطائرات مسيرة ومتفجرات أثناء محاولتهما العبور في محافظة لرستان، في خطوة تعكس تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.

كما نقلت قناة YJC عن نائب محافظ لرستان تأكيده اعتقال عدد من الأشخاص المرتبطين بأنشطة استخباراتية إسرائيلية في المحافظة.