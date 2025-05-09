خطوة مفاجئة.. ترامب يطيح بأمينة مكتبة الكونغرس «كارلا هايدن»

أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الخميس، أمينة مكتبة الكونغرس، كارلا هايدن، في خطوة مفاجئة تأتي ضمن سلسلة من التغييرات التي يجريها البيت الأبيض لإقصاء شخصيات تُعتبر معارضة لسياسات الإدارة الحالية.

وذكرت وكالة “أسوشييتد برس” أن هايدن تلقت إشعار الإقالة عبر رسالة إلكترونية من مكتب شؤون الموظفين الرئاسي، جاء فيها: “كارلا، بالنيابة عن الرئيس دونالد ج. ترمب، أكتب إليك لإبلاغك بأن وظيفتك كأمينة مكتبة الكونغرس لم تعد سارية بشكل فوري. أشكرك على خدمتك”.

وكانت هايدن قد عُينت في منصبها عام 2016، لتكون أول امرأة وأول أميركية من أصل أفريقي تتولى هذا المنصب. وكان من المقرر أن تنتهي ولايتها التي تمتد لعشر سنوات في عام 2026.

وأكد متحدث باسم مكتبة الكونغرس أن البيت الأبيض أبلغ هايدن رسميًا بقرار الإعفاء، دون تقديم توضيحات إضافية بشأن الأسباب.

وتعرضت هايدن في الأشهر الأخيرة لانتقادات من منظمات محافظة اتهمتها بالترويج لكتب أطفال ومحتوى أدبي اعتُبر “متطرفًا” من قبل بعض خصوم ترمب، في وقت شهدت فيه المكتبات العامة جدلًا سياسيًا متصاعدًا حول حرية النشر وتنوع المحتوى.

وأثارت الإقالة غضب عدد من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين، حيث اعتبرت النائبة روزا ديلاورو، كبرى الديمقراطيين في لجنة المخصصات بمجلس النواب، أن ترامب “أقال هايدن بقسوة”، مطالبة بتفسير رسمي من الإدارة حول خلفيات القرار.