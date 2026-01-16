خطوة مفاجئة.. ماتشادو تسلّم ترامب جائزة «نوبل للسلام»!

أفادت مصادر أمريكية رسمية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسلّم من السياسية المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو ميدالية جائزة نوبل للسلام خلال لقاء جمعهما في البيت الأبيض، استمر أكثر من ساعتين.

وبحسب شبكة “فوكس نيوز”، أكد صحافيون مرافقون للإدارة الأمريكية أن ماتشادو أصرت على تسليم الرئيس الميدالية، وقد قبلها دون تحفظ، في خطوة وصفها البيت الأبيض بأنها “بادرة امتنان شخصية” لدعم ترامب للحرية والديمقراطية في فنزويلا.

وجاء هذا اللقاء بعد تصريحات سابقة للرئيس ترامب اعتبر فيها أن ماتشادو لم يكن ينبغي لها الفوز بجائزة نوبل للسلام، فيما دافعت ماتشادو عن موقفها واعتبرت أن ترامب يستحق الجائزة عن جهوده في العملية الأمريكية ضد فنزويلا.

ونشر البيت الأبيض صورة للرئيس وهو يحمل الميدالية داخل إطار كتب عليه:

“قدّمت كرمز شخصي للامتنان نيابة عن الشعب الفنزويلي، تقديرًا للإجراء المبدئي والحاسم الذي اتخذه الرئيس ترامب لتحقيق فنزويلا حرة”.

وعلّق ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: “إنها امرأة رائعة مرّت بالكثير من الصعاب. قدمت لي ماريا جائزة نوبل للسلام الخاصة بها نظير العمل الذي قمت به. إنها بادرة رائعة تعكس الاحترام المتبادل. شكرًا لك يا ماريا!”

إلا أن معهد نوبل أوضح أن الميدالية يمكن نقل ملكيتها ماديًا، لكن لقب “حائز على جائزة نوبل للسلام” يظل حصريًا للشخص الذي اختارته اللجنة رسميًا، ولا يمكن منحه لأي طرف آخر.

وقالت ماتشادو بعد مغادرتها البيت الأبيض متجهة إلى الكونغرس: “قدّمت للرئيس الأمريكي الميدالية كتقدير لالتزامه الفريد بحريتنا”، لكنها أقرّت بأن ترامب لم يقدم تفاصيل ملموسة عن خططه لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في فنزويلا، ولم يحدد جدولًا زمنيًا لذلك.

ويأتي هذا الحدث في وقت تشهد فيه فنزويلا توترًا سياسيًا متصاعدًا، بعد اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو، وتصريحات المعارضة الفنزويليّة عن استعدادها لتولي السلطة، ما يعكس الصراع الداخلي المستمر حول السلطة في البلاد.