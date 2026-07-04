خطوة مفصلية بإدارة «الوظيفة العامة».. تعميم جديد من الخدمة المدنية

أصدرت وزارة الخدمة المدنية في حكومة الوحدة الوطنية، المنشور رقم (2) لسنة 2026 بشأن الإجراءات الواجب اتباعها في أعمال لجان شؤون الموظفين، في خطوةٍ تستهدف توحيد آليات العمل المنظمة لشؤون الوظيفة العامة، وتعزيز سلامة تطبيق التشريعات النافذة داخل الجهات العامة.

وأوضحت الوزارة أن المنشور يأتي في إطار جهودها الرامية إلى تنظيم الإجراءات الإدارية، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد البشرية، ويضمن تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للوظيفة العامة بصورةٍ موحدة.

وبحسب الوزارة، ينص المنشور على التزام الجهات العامة بإحالة توصيات لجان شؤون الموظفين إلى وزارة الخدمة المدنية بعد اعتمادها، بما يتيح متابعة سلامة الإجراءات، وتوحيد التطبيق القانوني، وتعزيز مبادئ المشروعية والشفافية في إدارة الموارد البشرية.

ودعت وزارة الخدمة المدنية جميع الجهات العامة إلى الالتزام بما ورد في المنشور، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، بما يسهم في الارتقاء بالأداء الإداري، وضمان التطبيق السليم للتشريعات المنظمة للوظيفة العامة.

هذا وتتولى لجان شؤون الموظفين في الجهات العامة النظر في عددٍ من المسائل المتعلقة بالوظيفة العامة، وفق التشريعات واللوائح المنظمة، بينما تضطلع وزارة الخدمة المدنية بمتابعة تطبيق تلك التشريعات، بما يضمن توحيد الإجراءات الإدارية، وتعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة الموارد البشرية داخل مؤسسات الدولة.