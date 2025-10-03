خطوة مهمة في قضية هانيبال القذافي!

أحرز طلب إخلاء سبيل هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، تقدماً ملموساً بعد موافقة عائلة زاهر بدر الدين على إطلاق سراحه، في وقت يعاني فيه من تدهور صحي شديد أثناء احتجازه في لبنان.

ونقلت تقارير إعلامية عن المحامي الفرنسي لوران بايون، وكيل هانيبال القذافي، قوله إن عائلة المدعي زاهر بدر الدين، ابن الصحافي عباس بدر الدين المفقود في ليبيا مع الإمام موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب عام 1978، وافقت على طلب إطلاق سراح هانيبال، وقد وقعت على سند التبليغ الذي أرسل إليها في الأول من أكتوبر الجاري.

وأشار بايون إلى أن طلب إخلاء السبيل تم عرضه على النائب العام التمييزي، الذي من المتوقع أن يصدر رأيه خلال 24 ساعة من تاريخ التبليغ.

وأضاف أن رد عائلتي موسى الصدر ومحمد يعقوب كان سلبياً، إلا أن موافقة عائلة بدر الدين تمثل خطوة مهمة في مسار القضية.

ويأتي ذلك بعد نقل هانيبال القذافي إلى المستشفى مساء أمس بشكل عاجل نتيجة تدهور حالته الصحية داخل سجنه في مقر قوى الأمن الداخلي ببيروت.

وأوضح المحامي أن هانيبال يعاني من التهابات حادة في الرئة والكبد، وهو ما دفع الأطباء لإبقائه في المستشفى، وهي المرة الأولى التي ينام فيها خارج زنزانته منذ عشر سنوات.

وأكد بايون أن اللقاء مع موكله محدود جداً، وأن ظروف توقيفه غير إنسانية، لكنه أعرب عن ثقته في القضاء اللبناني والعهد الجديد لتحقيق العدالة.

وأضاف أن فريق الدفاع التقى بالمدعي العام التمييزي والمحقق العدلي ووزير العدل لتلقي التوجيهات اللازمة بخصوص الإجراءات القانونية المقبلة.