خطوة نحو الأمان.. تسليم شاحنة إطفاء متطورة لمطار سبها

في إطار جهود وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية ممثلة في مصلحة المطارات لتعزيز معايير السلامة داخل المطارات الليبية، تم تسليم شاحنة إطفاء حريق متخصصة لمطار سبها الدولي.

وجاء هذا التسليم تنفيذًا لعقد مبرم بين مصلحة المطارات وشركة إيثوري الإسبانية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تصنيع شاحنات وآليات الإطفاء والتدخل السريع والإنقاذ، وذلك ضمن خطة متكاملة لتحديث وتطوير منظومة الاستجابة للطوارئ داخل المطارات الليبية.

وتتميز الشاحنة الجديدة بمواصفات فنية وتقنية عالية تتوافق مع المتطلبات والمعايير المعتمدة محليًا ودوليًا في مجال الإطفاء والإنقاذ، الأمر الذي من شأنه الإسهام في رفع مستوى الجاهزية وتعزيز إجراءات السلامة بمطار سبها.

وتؤكد مصلحة المطارات استمرارها في تنفيذ مشاريع التطوير والتحديث التي تستهدف رفع كفاءة المرافق والخدمات التشغيلية داخل المطارات، بما يسهم في توفير بيئة آمنة للمسافرين والعاملين، وفقًا لتوجهات وزارة المواصلات واستراتيجيتها في دعم قطاع الطيران المدني.